Керувати можна без прав: на ринок виходить електрокросовер Citroen за 9600 євро (фото)
Мініатюрний електромобіль Citroen Ami отримав позашляхову версію Buggy. Компактний кросовер надійде в продаж у Європі із 6 травня за ціною від 9590 євро.
Подробиці Citroen Ami Buggy розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.
Електромобіль Citroen Ami Buggy пройшов оновлення услід за стандартною версією моделі. Якщо раніше це була ексклюзивна лімітована модифікація, то тепер найменший кросовер Citroen стане більш масовим.
Новий Citroen Ami Buggy зберіг 14-дюймові позашляхові шини, зсувний дах і великий спойлер, а замість його дверей встановлено дуги (також є знімні поліетиленові вікна). Оновлена модель пізнається за високо посадженими фарами та ліхтарями, а також зміненими бамперами.
Нова версія Citroen Ami Buggy Palmeira вирізняється яскраво-жовтими вставками, килимками на кузові та в салоні, а також додатковими відсіками і сітками для дрібних речей. Також передбачені можливості персоналізації авто з допомогою цікавого декору.
Силова установка залишилася без змін. 2,4-метровий електромобіль Citroen Ami Buggy масою 485 кг оснащений 8-сильним мотором і здатен розігнатися до 45 км/год. У низці країн ЄС керувати таким авто можна без прав та з 14 років.
Акумуляторна батарея ємністю 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу до 75 км. Зарядити її від домашньої електромережі можна за 4 години.
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