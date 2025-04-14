Семейный электромобиль Zeekr с запасом хода более 800 км поступил в производство (видео)

Линейку Zeekr 007 пополнила семейная модификация GT. Стильный электрический универсал за $28 500 с большим запасом хода и быстрой зарядкой поступил в производство.

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Универсал Zeekr 007 GT уже с 15 апреля будет продаваться в Китае, а позже под названием 7 GT выйдет на европейский рынок. Модель имеет все шансы быстро появиться в Украине, ведь седан Zeekr 007 у нас уже продается неофициально.

Новый Zeekr 007 GT — электрический универсал D-класса, совместно разработанный специалистами Geely и Volvo. Авто отличается стремительным обтекаемым дизайном с изогнутой крышей, высокой оконной линией и двумя задними спойлерами.

Электрокар выпускают в версиях на 421 и 646 сил Фото: Zeekr

Размеры Zeekr 007 GT:

длина — 4864 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1445 мм;

колесная база — 2925 мм.

Запас хода Zeekr 007 GT достигает 825 км Фото: Zeekr

Салон Zeekr 007 GT не претерпел существенных изменений по сравнению с седаном, то есть электрокар сохранил цифровой щиток приборов и большой 15,5-дюймовый тачскрин. Есть и проекция на лобовое стекло. Передние кресла разделены высокой консолью.

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Китайский электромобиль Zeekr 007 GT дебютирует в 421-сильной заднеприводной и 646-сильной полноприводной версиях. Разгон до сотни занимает 5,4 и 2,8 с, соответственно. Также известно, что тормозной путь со 100 км/ч составляет 34,4 м.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Zeekr

Новый Zeekr 007 GT выпускается с батареями CATL емкостью 75 и 100 кВт∙ч: запас хода составляет 585-825 км. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку мощностью 500 кВт: в таком режиме пополнить заряд батареи на 500 км можно за 15 минут.

Кстати, недавно дебютирует и новый флагманский кроссовер Zeekr длиной более 5 метров.

Также Фокус писал, что в Украину привезли оригинальный электровен Zeekr с запасом хода 700 км.