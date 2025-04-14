Сімейний електромобіль Zeekr із запасом ходу понад 800 км надійшов у виробництво (відео)

Лінійку Zeekr 007 поповнила сімейна модифікація GT. Стильний електричний універсал за $28 500 із великим запасом ходу і швидкою зарядкою надійшов у виробництво.

Related video

Про новий електромобіль Zeekr розповіли на сайті CarNewsChina.

Універсал Zeekr 007 GT уже з 15 квітня продаватиметься в Китаї, а пізніше під назвою 7 GT вийде на європейський ринок. Модель має всі шанси швидко з’явитися в Україні, адже седан Zeekr 007 у нас уже продається неофіційно.

Новий Zeekr 007 GT — електричний універсал D-класу, спільно розроблений спеціалістами Geely та Volvo. Авто вирізняється стрімким обтічним дизайном із вигнутим дахом, високою віконною лінією та двома задніми спойлерами.

Електрокар випускають у версіях на 421 і 646 сил Фото: Zeekr

Розміри Zeekr 007 GT:

довжина – 4864 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1445 мм;

колісна база – 2925 мм.

Запас ходу Zeekr 007 GT сягає 825 км Фото: Zeekr

Салон Zeekr 007 GT не зазнав суттєвих змін порівняно з седаном, тобто електрокар зберіг цифровий щиток приладів та великий 15,5-дюймовий тачскрін. Є і проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою консоллю.

Важливо

Сімейний люкс: тест-драйв нового Volvo XC90

Китайський електромобіль Zeekr 007 GT дебютує у 421-сильній задньопривідній та 646-сильній повнопривідній версіях. Розгін до сотні займає 5,4 та 2,8 с, відповідно. Також відомо, що гальмівний шлях зі 100 км/год становить 34,4 м.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Zeekr

Новий Zeekr 007 GT випускають із батареями CATL ємністю 75 і 100 кВт∙год: запас ходу становить 585-825 км. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку потужністю 500 кВт: у такому режимі поповнити заряд батареї на 500 км можна за 15 хвилин.

До речі, нещодавно дебютує і новий флагманський кросовер Zeekr завдовжки понад 5 метрів.

Також Фокус писав, що в Україну привезли оригінальний електровен Zeekr із запасом ходу 700 км.