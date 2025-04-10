Автопілот та надшвидка зарядка: розкрито подробиці нового флагмана Zeekr (фото, відео)
Zeekr готує електрифікований сімейний кросовер 9X. Нова модель дебютує уже в цьому місяці та стане флагманом китайського бренду.
Про новий Zeekr 9X розповіли на сайті CarNewsChina.
Великий кросовер Zeekr 9X презентують 23 квітня на автошоу в Шанхаї, а поки оприлюднили перші фото моделі в камуфляжі. Своїм двооб’ємним силуетом із високим капотом автомобіль дуже нагадує новий Lynk & Co 900, що й не дивно, адже дві моделі збудовані на одній платформі (вдосконаленій архітектурі Volvo XC90) та мають низку спільних агрегатів.Важливо
Відомо, що новий Zeekr 9X сягає 5290 мм завдовжки при колісній базі 3250 мм. На вибір запропонують версії з трьома рядами крісел (на 6 або 7 місць), а також розкішний чотиримісний варіант із комфортабельними задніми кріслами з електроприводом і масажем.
Повідомляється, що для Zeekr 9X у компанії Nvidia розробляють інноваційний автопілот третього рівня з лідаром (лазерним дальноміром). Він дозволить водієві не тримати руки на кермі.
Усі версії моделі будуть електрифікованими. Електромобіль Zeekr 9X отримає 900-вольтні установки, які підтримують швидкісну (потужністю 480 кВт) зарядку. У такому режимі поповнити запас ходу на 500 км можна за 10 хвилин.
Також з’явиться і плагін-гібрид Zeekr 9X із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Його загальний запас ходу складе 1500 км. У Lynk & Co 900 така силова установка видає 872 к. с.
До речі, нещодавно в Україні з'явився незвичний сімейний електромобіль Zeekr із запасом ходу 700 км.
Також Фокус писав, що в Києві помітили надпотужний 1265-сильний Zeekr.