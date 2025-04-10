Автопілот та надшвидка зарядка: розкрито подробиці нового флагмана Zeekr (фото, відео)

Zeekr готує електрифікований сімейний кросовер 9X. Нова модель дебютує уже в цьому місяці та стане флагманом китайського бренду.

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Про новий Zeekr 9X розповіли на сайті CarNewsChina.

Великий кросовер Zeekr 9X презентують 23 квітня на автошоу в Шанхаї, а поки оприлюднили перші фото моделі в камуфляжі. Своїм двооб’ємним силуетом із високим капотом автомобіль дуже нагадує новий Lynk & Co 900, що й не дивно, адже дві моделі збудовані на одній платформі (вдосконаленій архітектурі Volvo XC90) та мають низку спільних агрегатів.

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Відомо, що новий Zeekr 9X сягає 5290 мм завдовжки при колісній базі 3250 мм. На вибір запропонують версії з трьома рядами крісел (на 6 або 7 місць), а також розкішний чотиримісний варіант із комфортабельними задніми кріслами з електроприводом і масажем.

Кросовер стане новим флагманом марки Фото: CarNewsChina

Повідомляється, що для Zeekr 9X у компанії Nvidia розробляють інноваційний автопілот третього рівня з лідаром (лазерним дальноміром). Він дозволить водієві не тримати руки на кермі.

Усі версії моделі будуть електрифікованими. Електромобіль Zeekr 9X отримає 900-вольтні установки, які підтримують швидкісну (потужністю 480 кВт) зарядку. У такому режимі поповнити запас ходу на 500 км можна за 10 хвилин.

Модель запропонують у електричних та плагін-гібридних версіях Фото: CarNewsChina

Також з’явиться і плагін-гібрид Zeekr 9X із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Його загальний запас ходу складе 1500 км. У Lynk & Co 900 така силова установка видає 872 к. с.

До речі, нещодавно в Україні з'явився незвичний сімейний електромобіль Zeekr із запасом ходу 700 км.

Також Фокус писав, що в Києві помітили надпотужний 1265-сильний Zeekr.