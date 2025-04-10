Автопилот и сверхбыстрая зарядка: раскрыты подробности нового флагмана Zeekr (фото, видео)

Zeekr готовит электрифицированный семейный кроссовер 9X. Новая модель дебютирует уже в этом месяце и станет флагманом китайского бренда.

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О новом Zeekr 9X рассказали на сайте CarNewsChina.

Большой кроссовер Zeekr 9X презентуют 23 апреля на автошоу в Шанхае, а пока обнародовали первые фото модели в камуфляже. Своим двухобъемным силуэтом с высоким капотом автомобиль очень напоминает новый Lynk & Co 900, что и неудивительно, ведь две модели построены на одной платформе (усовершенствованной архитектуре Volvo XC90) и имеют ряд общих агрегатов.

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Известно, что новый Zeekr 9X достигает 5290 мм в длину при колесной базе 3250 мм. На выбор предложат версии с тремя рядами кресел (на 6 или 7 мест), а также роскошный четырехместный вариант с комфортабельными задними креслами с электроприводом и массажем.

Кроссовер станет новым флагманом марки Фото: CarNewsChina

Сообщается, что для Zeekr 9X в компании Nvidia разрабатывают инновационный автопилот третьего уровня с лидаром (лазерным дальномером). Он позволит водителю не держать руки на руле.

Все версии модели будут электрифицированными. Электромобиль Zeekr 9X получит 900-вольтные установки, которые поддерживают скоростную (мощностью 480 кВт) зарядку. В таком режиме пополнить запас хода на 500 км можно за 10 минут.

Модель предложат в электрических и плагин-гибридных версиях Фото: CarNewsChina

Также появится и плагин-гибрид Zeekr 9X с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Его общий запас хода составит 1500 км. У Lynk & Co 900 такая силовая установка выдает 872 л. с.

Кстати, недавно в Украине появился необычный семейный электромобиль Zeekr с запасом хода 700 км.

Также Фокус писал, что в Киеве заметили сверхмощный 1265-сильный Zeekr.