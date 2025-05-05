Ціна $14 000 і великий багажник: BYD показав електрифікований аналог VW Passat (фото)

Представлено новий BYD Seal 06 Travel Edition. Перший універсал китайської марки запропонують в плагін-гібридних та електричних версіях.

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Універсал запропонують в плагін-гібридних та електричних версіях Фото: BYD Auto

Travel Edition – третя версія моделі, адже раніше вже презентували седан BYD Seal 06 та п’ятидверний хетчбек GT. Від побратимів універсал відрізняється зміненим дизайном задньої частини з малим кутом нахилу стійок даху. До того ж, це найбільша модель у лінійці, яку за розмірами можна порівняти з VW Passat B9.

Ціна BYD Seal 06 DM-i Travel Edition стартує з $14 000 Фото: BYD Auto

Габарити BYD Seal 06 Travel Edition:

довжина – 4850 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1505 мм;

колісна база – 2790 мм.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: autohome.com.cn

У салоні BYD Seal 06 Travel Edition встановили два дисплеї на передній панелі. Об’єм багажника універсала не розкрили, але відомо, що він перевищує 500 л. Комплектація включає панорамний дах і холодильник.

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Першим дебютував плагін-гібрид BYD Seal 06 DM-i Travel Edition вартістю приблизно $14 000. Він оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном на 101 к. с. і пропонується з електромоторами потужністю 163 і 218 к. с. На вибір запропонують батареї на 10 і 15,9 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 80 і 120 км, відповідно.

Авто має чималий багажник Фото: autohome.com.cn

Пізніше з’явиться електромобіль BYD Seal 06 Travel Edition. Він буде доступний у варіантах на 150 і 218 к. с. із запасом ходу понад 500 км.

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