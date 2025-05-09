Спортивні брати VW ID.4: Skoda представила потужні електрокросовери (фото)

Електромобіль Skoda Enyaq 2025 отримав топові спортивні варіанти RS та Coupe RS. Кросовери оснастили потужною 340-сильною установкою.

Related video

Про новий Skoda Enyaq RS, який презентували на чемпіонаті світу з хокею в Швеції та Данії, розповіли на сайті чеської марки.

Skoda Enyaq RS має виразніший дизайн Фото: Skoda

Силова установка електрокара на 340 к. с. знайома за молодшим братом Skoda Elroq RS (обидві моделі використовують платформу MEB, як у Volkswagen ID.4). Розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Skoda Enyaq Coupe RS Фото: Skoda

Акумуляторна батарея ємністю 84 кВт∙год забезпечує запас ходу в 560 км. Швидка зарядка (потужністю 185 кВт) на 80% займає 26 хвилин.

Важливо

Ціна $14 000 і великий багажник: BYD показав електрифікований аналог VW Passat (фото)

Електрокросовер Skoda Enyaq RS отримав спортивну підвіску зі зниженим на 15 мм кліренсом та адаптивними амортизаторами. Крім того, встановили збільшені гальма.

Skoda Enyaq RS стартує до сотні за 5,4 с Фото: Skoda

Новий Skoda Enyaq RS та його динамічніша версія Coupe відрізняються від стандартних моделей агресивнішими бамперами, чорним декором та литими дисками діаметром 20 або 21 дюйм.

Салон оздобили синтетичною замшею Фото: Skoda

У салоні Skoda Enyaq RS встановили спортивні крісла та кермо. В оздобленні використано штучну замшу. Обід керма обшили перфорованою шкірою, а педалі прикрасили металевими накладками.

Електрокросовер отримав спортивні крісла Фото: Skoda

До того ж, розширено комплектацію Skoda Enyaq RS. Вона включає матричні фари, тризонний клімат-контроль, проєкцію на лобове скло, камери, акустику з 12 динаміками, підігрів крісел і керма, електропривід та масаж крісла водія.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві бачили новітню сімейну Skoda з великим багажником.

Також ми писали про недорогий сімейний електрокросовер Hyundai із запасом ходу 700 км.