Презентовано недорогий сімейний електрокросовер Hyundai із запасом ходу 700 км (фото)
У Китаї дебютував новий електромобіль Hyundai Elexio. Доступний сімейний кросовер надійде в продаж за кілька місяців.
Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Hyundai.
Кросовер Hyundai Elexio – перша у новій лінійці електричних моделей, виробництво яких налагодять на спільному підприємстві Beijing Hyundai в Китаї. В її основі лежить платформа E-GMP, яку використовують електромобілі Hyundai Ioniq.
Зовні електрокросовер дуже нагадує седан Hyundai Ioniq 6, який свого часу побував на тесті Фокусу. У його дизайні переважають плавні форми, також є виражений "ніс" та піксельна світлодіодні оптика.Важливо
Салон Hyundai Elexio не показали, проте зазначається, що електрокар отримає потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8295, систему напівавтономного руху та проєкцію на лобове скло із доповненою реальністю. Електрокросовер буде просторішим за Hyundai Ioniq 5 та компактнішим за Ioniq 9.
Характеристики Hyundai Elexio також поки тримають у секреті. Утім, зазначається, що запас ходу електрокара складе 700 км, а 800-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку на 80% за 27 хвилин.
Більше інформації про новий Hyundai Elexio з’явиться ближче до дати виходу електрокросовера на ринок, який запланований на третій квартал нинішнього року.
Раніше Фокус розповідав про новий електрокросовер за $20 000 із запасом ходу 600 км, який очікується в Україні.
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