Презентован недорогой семейный электрокроссовер Hyundai с запасом хода 700 км (фото)

В Китае дебютировал новый электромобиль Hyundai Elexio. Доступный семейный кроссовер поступит в продажу через несколько месяцев.

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Подробности модели раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Кроссовер Hyundai Elexio — первая в новой линейке электрических моделей, производство которых наладят на совместном предприятии Beijing Hyundai в Китае. В ее основе лежит платформа E-GMP, которую используют электромобили Hyundai Ioniq.

Своим дизайном авто напоминает Hyundai Ioniq 6 Фото: autohome.com.cn

Внешне электрокроссовер очень напоминает седан Hyundai Ioniq 6, который в свое время побывал на тесте Фокуса. В его дизайне преобладают плавные формы, также есть выраженный "нос" и пиксельная светодиодная оптика.

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Салон Hyundai Elexio не показали, однако отмечается, что электрокар получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8295, систему полуавтономного движения и проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью. Электрокроссовер будет просторнее Hyundai Ioniq 5 и компактнее Ioniq 9.

Характеристики Hyundai Elexio также пока держатся в секрете. Впрочем, отмечается, что запас хода электрокара составит 700 км, а 800-вольтная архитектура позволит быструю зарядку на 80% за 27 минут.

Запас хода электрокара составит 700 км Фото: autohome.com.cn

Больше информации о новом Hyundai Elexio появится ближе к дате выхода электрокроссовера на рынок, который запланирован на третий квартал нынешнего года.

Ранее Фокус рассказывал о новом электрокроссовере за $20 000 с запасом хода 600 км, который ожидается в Украине.

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