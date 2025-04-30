Ожидается в Украине: дебютировал электрокроссовер за $20 000 с запасом хода 600 км (фото)

Электрический кроссовер Leapmotor C10 от Stellantis пройдет обновление. Авто станет мощнее, а его запас хода существенно вырастет.

Related video

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Leapmotor C10 относительно недавно вышел на рынок, однако его уже решили обновить. Совладельцем китайского бренда является концерн Stellantis, поэтому эта модель уже продается в ЕС и есть планы вывести электрокары Leapmotor на украинский рынок.

Запас хода электрокроссовера вырос до 605 км Фото: Stellantis

Обновление Leapmotor C10 не затронуло дизайн или салон, ведь основное внимание уделили силовой установке. Мощность электромотора увеличили с 231 до 299 л. с., поэтому разгон до 100 км/ч теперь занимает 5,9 с.

Важно

Управлять можно без прав: на рынок выходит электрокроссовер Citroen за 9600 евро (фото)

К тому же, установили увеличенную 800-вольтную LFP-батарею емкостью 74,9 кВт-ч. Запас хода вырос до 605 км. Вариант Leapmotor C10 EREV с бензиновым мотор-генератором не претерпел изменений.

В салоне установили более мощную беспроводную зарядку для смартфонов Фото: Stellantis

Кроссовер Leapmotor C10 получил улучшенное обеспечение и систему полуавтономного движения с лидаром. Также его оснастили более мощной беспроводной зарядкой для смартфонов и расширили палитру цветов кузова.

Новый Leapmotor C10 2025 вскоре поступит в продажу в Китае по цене от 139 800 до 149 800 юаней ($19 200 — 20 600).

Между прочим, недавно Leapmotor вывел на рынок более дешевый электрокроссовер за $13 600.

Также Фокус рассказывал о новом Nissan Leaf 2025, который стал кроссовером.