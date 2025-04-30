Очікується в Україні: дебютував електрокросовер за $20 000 із запасом ходу 600 км (фото)

Електричний кросовер Leapmotor C10 від Stellantis пройде оновлення. Авто стане потужнішим, а його запас ходу суттєво виросте.

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Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Leapmotor C10 відносно недавно вийшов на ринок, проте його вже вирішили оновити. Співвласником китайського бренду є концерн Stellantis, тому ця модель уже продається в ЄС і є плани вивести електрокари Leapmotor на український ринок.

Запас ходу електрокросовера зріс до 605 км Фото: Stellantis

Оновлення Leapmotor C10 не зачепило дизайн чи салон, адже основну увагу приділили силовій установці. Потужність електромотора збільшили з 231 до 299 к. с., тому розгін до 100 км/год тепер займає 5,9 с.

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До того ж, встановили збільшену 800-вольтну LFP-батарею ємністю 74,9 кВт-год. Запас ходу зріс до 605 км. Варіант Leapmotor C10 EREV із бензиновим мотор-генератором не зазнав змін.

У салоні встановили потужнішу бездротову зарядку для смартфонів Фото: Stellantis

Кросовер Leapmotor C10 отримав покращене забезпечення та систему напівавтономного руху з лідаром. Також його оснастили потужнішою бездротовою зарядкою для смартфонів і розширили палітру кольорів кузова.

Новий Leapmotor C10 2025 невдовзі надійде в продаж у Китаї за ціною від 139 800 до 149 800 юанів ($19 200 – 20 600).

Між іншим, нещодавно Leapmotor вивів на ринок дешевший електрокросовер за $13 600.

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