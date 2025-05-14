Повернення до витоків: Skoda відродила свій перший мотоцикл в новому образі (фото)

Не всі знають, що свого часу Skoda випускала мотоцикли. Одну з двоколісних моделей Slavia B вирішили відтворити в сучасному форматі.

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Про мотоцикл Skoda розповіли на сайті Carscoops.

Дизайнер Роман Бюкай надихався мотоциклом Slavia B 1899 року Фото: Skoda

Байк Skoda Slavia B — творіння французького дизайнера Ромена Бюкая. Проєкт присвятили 130-річчю Skoda.

Як відомо, чеська компанія спочатку називалася Laurin&Klement і починала свій шлях саме з виробництва двоколісної техніки. У 1899 році з’явився мотоцикл Slavia B, який прославився перемогою у пробігу Париж-Берлін. Саме його вирішили відродити.

Skoda Slavia B — байк класу café racer Фото: Skoda

Нова Skoda Slavia B — мотоцикл класу café racer. У нього обтічний силует із низько посадженим кермом. Також привертають до себе увагу тоненькі діодні фари та оригінальні колеса з потужними дисковими гальмами.

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Мотоцикл Skoda Slavia B вирізняється оригінальним неокласичним дизайном. У зовнішності поєднуються сучасні риси із класичними шкіряними сумками та сидінням.

Skoda Slavia B має порожнину на місці двигуна Фото: Skoda

Найцікавіша деталь – V-подібний центральний елемент із порожниною всередині на місці двигуна. Річ у тім, що нова Skoda Slavia B – це електробайк і його мотор займає значно менше місця. Характеристики мотоцикла не розкрили, адже він так і залишиться концептом.

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