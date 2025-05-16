В Киеве показали электрокар с запасом хода 700 км и горячий хэтчбек от BMW Group (фото)

На украинский рынок вышли новые модели от BMW Group. В Киеве представили обновленный электрокроссовер BMW iX и новый Mini John Cooper Works.

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Журналист Фокуса побывал на презентации новых моделей BMW Group.

Новый электрокроссовер BMW iX

Электрический кроссовер BMW iX прошел модернизацию. Узнать его можно по новой передней части, которая стала более агрессивной и лишилась голубых вставок. Заменены фары, и фальшрадиаторная решетка (она доступна со светодиодной подсветкой).

BMW iX получил новую переднюю часть Фото: Тарас Брязгунов

Также освежили фонари BMW iX и задний бампер. Электрокару предлагают свежие колесные диски диаметром от 20 до 23 дюймов.

Электромобиль BMW iX 2025 появились новые варианты отделки, а самый мощный вариант M70 получил спортивные сиденья. Мультимедийная система теперь позволяет просматривать видео или играть в компьютерные игры.

Запас хода электрокроссовера достигает 700 км Фото: Тарас Брязгунов

Комплектацию BMW iX пополнили цифровой ключ, подогрев руля, беспроводная зарядка смартфона и акустика Harmann Kardon, также расширили функционал мобильного по отношению My BMW.

Комплектацию электрокара расширили Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, электрокроссовер BMW iX 2025 получил новые более мощные силовые установки с увеличенной батареей:

xDrive45 — 408 л. с., 5,1 с до 100 км/ч, максималка 200 км/ч, батарея на 94,8 кВт∙ч, запас хода более 600 км;

xDrive60 — 544 л. с., 4,6 с до 100 км/ч, максималка 200 км/ч, батарея на 109,1 кВт∙ч, запас хода более 700 км;

xDrive M70 — 659 л. с., 3,8 с до 100 км/ч, максималка 250 км/ч, батарея на 108,9 кВт∙ч, запас хода более 600 км.

В BMW iX M70 установили спортивные кресла Фото: Тарас Брязгунов

Цена BMW iX в Украине стартует с 3,3 миллиона гривен, а топовый вариант М70 стоит от 5,54 млн гривен.

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Новый Mini Cooper JCW

Новый Mini Cooper получил экстремальный заряженный вариант John Cooper Works (JCW). "Горячий" хэтчбек оснащен 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 231 л. с. и 380 Н∙м. Примечательно, что в линейке также появился электрический Mini JCW.

Mini JCW оснащен 231-сильным турбомотором Фото: Тарас Брязгунов

С 7-ступенчатым роботом Steptronic разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Заряженный хэтчбек Mini JCW также получил спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами, пере настроенное рулевое управление и увеличенные тормоза.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Тарас Брязгунов

Отличить новый Mini JCW можно по особой решетке радиатора, агрессивным бамперам, обвесу и колесным дискам диаметром 17 или 18 дюймов. В салоне установлены спортивные руль и кресла, а все показания выводятся на круглый OLED-дисплей. Цена Mini JCW в Украине — от 39 974 евро.

Кстати, недавно в Украине появился редкий заряженный универсал BMW 3 Series Alpina 90-х. Таких авто с двигателем V8 выпустили всего 27.

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