Электромобили Zeekr официально представили в Украине: какие модели будут продавать (фото)
Электромобили Zeekr официально вышли на украинский авторынок. В линейке бренда будет до десятка моделей разных классов и ценовых сегментов.
Журналист Фокуса побывал на презентации Zeekr в Украине.
Zeekr стал одним из самых популярных брендов авто из Китая, однако до недавнего времени эти электрокары поставлялись на украинский рынок неофициально. Теперь же официальный дистрибьютор уже открыл два автосалона и сервисный центр. В планах — поставки 1000 электрокаров до конца года.
Электромобили Zeekr в Украине будут иметь гарантию, также обещают своевременную поставку оригинальных запчастей для обслуживания и ремонта. Кроме того, уже проведена украинизация меню мультимедиа и ожидается появление электрокаров с зарядным портом европейского образца (CCS).
Со старта линейка Zeekr в Украине будет насчитывать шесть различных моделей. В частности, представлены первенец бренда Zeekr 001 и его заряженная 1265-сильная версия FR, способная разогнаться до сотни за 2,4 с.Важно
Кроме того, представили электрокроссоверы Zeekr X (собрата Volvo EX30) и Zeekr 7X, который отличается сверхбыстрой зарядкой. Дебютировали и оригинальные электрические минивэны — футуристический Zeekr Mix с раздвижными дверями и роскошный Zeekr 009 длиной 5,2 м.
Также в линейке есть электрический седан седан Zeekr 007 а в июне ожидается его собрат 007 GT в кузове универсал. На сентябрь запланирована премьера флагманского 5,2-метрового кроссовера Zeekr 9X с 900-сильной плагин-гибридной установкой и запасом хода 1500 км (из них 380 км — на электротяге).
Кстати, недавно в Украине презентовали недорогой кроссовер MG с расходом 5,2 л на 100 км.
Также Фокус писал, что на украинский рынок вышел новый кроссовер Cupra Terramar.