Электромобили Zeekr официально представили в Украине: какие модели будут продавать (фото)

Электромобили Zeekr официально вышли на украинский авторынок. В линейке бренда будет до десятка моделей разных классов и ценовых сегментов.

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Журналист Фокуса побывал на презентации Zeekr в Украине.

Zeekr 001 FR Фото: Тарас Брязгунов

Zeekr стал одним из самых популярных брендов авто из Китая, однако до недавнего времени эти электрокары поставлялись на украинский рынок неофициально. Теперь же официальный дистрибьютор уже открыл два автосалона и сервисный центр. В планах — поставки 1000 электрокаров до конца года.

Zeekr X Фото: Тарас Брязгунов

Электромобили Zeekr в Украине будут иметь гарантию, также обещают своевременную поставку оригинальных запчастей для обслуживания и ремонта. Кроме того, уже проведена украинизация меню мультимедиа и ожидается появление электрокаров с зарядным портом европейского образца (CCS).

Zeekr 7X Фото: Тарас Брязгунов

Со старта линейка Zeekr в Украине будет насчитывать шесть различных моделей. В частности, представлены первенец бренда Zeekr 001 и его заряженная 1265-сильная версия FR, способная разогнаться до сотни за 2,4 с.

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Кроме того, представили электрокроссоверы Zeekr X (собрата Volvo EX30) и Zeekr 7X, который отличается сверхбыстрой зарядкой. Дебютировали и оригинальные электрические минивэны — футуристический Zeekr Mix с раздвижными дверями и роскошный Zeekr 009 длиной 5,2 м.

Zeekr Mix Фото: Тарас Брязгунов

Также в линейке есть электрический седан седан Zeekr 007 а в июне ожидается его собрат 007 GT в кузове универсал. На сентябрь запланирована премьера флагманского 5,2-метрового кроссовера Zeekr 9X с 900-сильной плагин-гибридной установкой и запасом хода 1500 км (из них 380 км — на электротяге).

Zeekr 009 Фото: Тарас Брязгунов

Кстати, недавно в Украине презентовали недорогой кроссовер MG с расходом 5,2 л на 100 км.

Также Фокус писал, что на украинский рынок вышел новый кроссовер Cupra Terramar.