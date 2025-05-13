Електромобілі Zeekr офіційно представили в Україні: які моделі продаватимуть (фото)
Електромобілі Zeekr офіційно вийшли на український авторинок. У лінійці бренду буде до десятка моделей різних класів та цінових сегментів.
Журналіст Фокусу побував на презентації Zeekr в Україні.
Zeekr став одним із найпопулярніших брендів авто з Китаю, проте до недавнього часу ці електрокари постачали на український ринок неофіційно. Тепер же офіційний дистриб'ютор уже відкрив два автосалони та сервісний центр. У планах — постачання 1000 електрокарів до кінця року.
Електромобілі Zeekr в Україні матимуть гарантію, також обіцяють своєчасне постачання оригінальних запчастин для обслуговування та ремонту. Крім того, вже проведено українізацію меню мультимедіа та очікується поява електрокарів із зарядним портом європейського зразка (CCS).
Зі старту лінійка Zeekr в Україні нараховуватиме шість різних моделей. Зокрема, представлені первісток бренду Zeekr 001 та його заряджена 1265-сильна версія FR, здатна розігнатися до сотні за 2,4 с.Важливо
Крім того, представили електрокросовери Zeekr X (побратима Volvo EX30) та Zeekr 7X, який вирізняється надшвидкою зарядкою. Дебютували і оригінальні електричні мінівени — футуристичний Zeekr Mix із розсувними дверима та розкішний Zeekr 009 завдовжки 5,2 м.
Також у лінійці є електричний седан седан Zeekr 007 а в червні очікується його побратим 007 GT в кузові універсал. На вересень запланована прем'єра флагманського 5,2-метрового кросовера Zeekr 9X із 900-сильною плагін-гібридною установкою та запасом ходу 1500 км (із них 380 км — на електротязі).
До речі, нещодавно в Україні презентували недорогий кросовер MG із витратою 5,2 л на 100 км.
Також Фокус писав, що на український ринок вийшов новий кросовер Cupra Terramar.