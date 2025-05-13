Електромобілі Zeekr офіційно представили в Україні: які моделі продаватимуть (фото)

Електромобілі Zeekr офіційно вийшли на український авторинок. У лінійці бренду буде до десятка моделей різних класів та цінових сегментів.

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Журналіст Фокусу побував на презентації Zeekr в Україні.

Zeekr 001 FR Фото: Тарас Брязгунов

Zeekr став одним із найпопулярніших брендів авто з Китаю, проте до недавнього часу ці електрокари постачали на український ринок неофіційно. Тепер же офіційний дистриб'ютор уже відкрив два автосалони та сервісний центр. У планах — постачання 1000 електрокарів до кінця року.

Zeekr X Фото: Тарас Брязгунов

Електромобілі Zeekr в Україні матимуть гарантію, також обіцяють своєчасне постачання оригінальних запчастин для обслуговування та ремонту. Крім того, вже проведено українізацію меню мультимедіа та очікується поява електрокарів із зарядним портом європейського зразка (CCS).

Zeekr 7X Фото: Тарас Брязгунов

Зі старту лінійка Zeekr в Україні нараховуватиме шість різних моделей. Зокрема, представлені первісток бренду Zeekr 001 та його заряджена 1265-сильна версія FR, здатна розігнатися до сотні за 2,4 с.

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Крім того, представили електрокросовери Zeekr X (побратима Volvo EX30) та Zeekr 7X, який вирізняється надшвидкою зарядкою. Дебютували і оригінальні електричні мінівени — футуристичний Zeekr Mix із розсувними дверима та розкішний Zeekr 009 завдовжки 5,2 м.

Zeekr Mix Фото: Тарас Брязгунов

Також у лінійці є електричний седан седан Zeekr 007 а в червні очікується його побратим 007 GT в кузові універсал. На вересень запланована прем'єра флагманського 5,2-метрового кросовера Zeekr 9X із 900-сильною плагін-гібридною установкою та запасом ходу 1500 км (із них 380 км — на електротязі).

Zeekr 009 Фото: Тарас Брязгунов

До речі, нещодавно в Україні презентували недорогий кросовер MG із витратою 5,2 л на 100 км.

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