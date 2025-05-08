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Може з'явитися в Україні: на європейський ринок виходить доступний рамний пікап (фото)

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Фото: SAIC | Maxus T60 Max вирізняється агресивною передньою частиною

Оновлений пікап Maxus T60 починають продавати в Європі. Авто багато оснащене і отримало тяговитий та економічний турбодизель.

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Про новий Maxus T60 розповіли на офіційному сайті автовиробника.

Maxus T60 Max, Maxus T60, новий Maxus T60, пікап Maxus T60 Fullscreen
Вантажопідйомність пікапа складає 1050 кг
Фото: SAIC

Рамний пікап Maxus T60 2025 почали продавати в Німеччині, а невдовзі він дебютує і в інших країнах Європи. Модель має всі шанси з’явитися в Україні, адже дорестайлінговий Maxus T60 у нас представлений офіційно.

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Maxus T60 Max (саме так називається тепер модель від концерну SAIC) пройшов модернізацію і отримав повністю нову агресивну передню частину з широкою решіткою радіатора та дворівневими світлодіодними фарами. У салоні встановили два 12,3-дюймових дисплеї.

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У салоні встановили два дисплеї
Фото: SAIC

Новий Maxus T60 Max на європейському ринку поки пропонують у найбагатшій комплектації за 39 990 євро з безключовим доступом, клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, камерами кругового огляду, електроприводом сидінь, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма.

Пікап Maxus T60 Max оснастили покращеним 2,0-літровим турбодизелем, віддачу якого збільшили до 215 к. с. і 500 Нм. Із автоматичною 8-ступінчастою КПП розгін до 100 км/год займає 11,9 с, а максимальна швидкість становить 170 км/год. Вантажопідйомність складає 1050 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп. Середня витрата пального – 9,1 л на 100 км.

салон Maxus T60 Max, новий Maxus T60, пікап Maxus T60 Fullscreen
Пікап дебютував у Європі в топовій комплектації
Фото: SAIC

Авто зберігає повний привід зі знижувальною передачею, а його кліренс складає 230 мм. Пікап здатен долати броди глибиною до 550 мм.

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