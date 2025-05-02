На рівень вище: тест-драйв нового Mitsubishi L200

Новий Mitsubishi L200 шостої генерації зазнав суттєвих змін. Фокус перевірив пікап на асфальті та бездоріжжі і визначив, чи зберіг він свої традиційні якості.

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Роль пікапів різко зросла в останні роки. Без них важко уявити ЗСУ, їх використовують волонтери та спеціальні служби. Не дивно, що попит на пікапи в Україні виріс і моделей цього класу на ринку стало більше. З'являються нові гравці та оновлюються "старожили" — такі, як Mitsubishi L200, який є одним із найпопулярніших пікапів в Україні. Нинішнє покоління моделі — вже шосте за ліком.

Капот пікапа став вищим, а решітка радіатора — ширшою Фото: Тарас Брязгунов

Солідніший та брутальніший – дизайн Mitsubishi L200

Якщо попередник вирізнявся досить нестандартним дизайном, за мірками пікапів, то новий Mitsubishi L200 має більш традиційну зовнішність. Пікап став соліднішим на вигляд завдяки вищому капоту, ширшій решітці радіатора та вираженими атлетичними крилами. Разом із тим, збережено вигнуті хромовані молдінги та дворівневу оптику.

Пікап Mitsubishi підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Топовий варіант Ultimate, який побував на тесті Фокусу, вирізняється світлодіодною оптикою. Крім того, він отримав 18-дюймові диски та хромований задній бампер.

Змінився не лише дизайн Mitsubishi L200, пікап отримав посилену раму, а також дещо підріс у розмірах.

Раму Mitsubishi L200 посилили Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Mitsubishi L200 2025:

довжина – 5320 мм;

ширина – 1865 мм;

висота – 1795 мм;

колісна база – 3130 мм.

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Знайомий, але якісніший — салон Mitsubishi L200

Перше, що впадає в очі, в салоні Mitsubishi L200 2025 – покращене оздоблення. Використані якісніші матеріали, хоча твердого пластику чимало і це не дивно, адже він довговічніший і для пікапів саме це значно важливіше.

У салоні зберігаються великі перемикачі, якими можна користуватися в рукавицях Фото: Тарас Брязгунов

У дизайні інтер’єру тепер переважають строгі прямі лінії, проте загалом його компонування залишається знайомим – тут ніяких революцій. Кермо стало дещо компактнішим і обшите перфорованою шкірою в дорожчих версіях. Усі Mitsubishi L200 отримали класичні циферблати приладів, розділені кольоровим екраном бортового комп’ютера. Їх покази добре зчитуються.

Центральна панель увінчана 8-дюймовим тачскріном мультимедійної системи. Її меню – не найсучасніше, проте просте і зрозуміле, та й Android Auto з Apple CarPlay передбачені.

Перемикачі аудіо та клімату крупні та зручні – користуватися ними можна і в рукавицях. Нижче розміщені кнопка запуску двигуна, а також USB-порти і ніша, куди поміститься телефон. Для дрібних речей також є два бардачки, місткий бокс у підлокітнику, кишені у дверях і спинках передніх сидінь.

Місця стало більше

Водійське місце в Mitsubishi L200 стало комфортнішим. Кермова колонка регулюється за висотою та вильотом, а водійське крісло у версії Ultimate має електропривід, тому зручне положення знаходиться швидко.

Передні сидіння Mitsubishi L200 широкі та зручні Фото: Тарас Брязгунов Ззаду в пікапі стало просторіше Фото: Тарас Брязгунов

Самі крісла зручні, хоча трохи більше бокової підтримки їм не завадило б. Підігрів є у всіх Mitsubishi L200 2025.

Звісно ж, посадка в рамному пікапі висока. Оглядовість доволі непогана завдяки тонким стійкам даху та великим дзеркалам.

Задній ряд сидінь у Mitsubishi L200 став просторішим. Місця для ніг стало більше, та й над головою запас достатній. Для зручності пасажирів є відкидний підлокітник із підсклянниками та USB-порти.

Вантажопідйомність Mitsubishi L200 становить 940-990 кг Фото: Тарас Брязгунов

Вантажна платформа пікапа зросла до 1555 мм у довжину та 1545 мм в ширину. Вантажопідйомність Mitsubishi L200 становить 940-990 кг, залежно від версії, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

Комплектація Mitsubishi L200

Топовий пікап Mitsubishi L200 Ultimate отримав безключовий доступ, електропакет, камеру, парктронік, підігрів керма, круїз-контроль. Крім того, є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

Пікап має два бардачки Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає місткий бокс Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

Утім, і базовий варіант Invite став багатше оснащеним – є двохзонний клімат-контроль, підігрів крісел, датчики світла та дощу, 7 подушок безпеки.

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Двигун Mitsubishi L200

Як і раніше, Mitsubishi L200 в Україні пропонують із 2,4-літровим турбодизелем. Тестове авто було оснащене 184-сильною версією двигуна, проте з 2025 року на нашому ринку з’явився потужніший варіант на 204 к. с.

Турбодизель, звісно, тяговитий з низьких оборотів, хоча пікові 430 Н∙м крутного моменту доступні в доволі вузькому діапазоні 2250-2500 об/хв. Після 2000 об/хв двигун добре чути, хоча загалом він тихіший, аніж у попередника.

2,4-літровий турбодизель тяговитий, проте тихим його не назвеш Фото: Тарас Брязгунов

У принципі, пікапу вистачає двигуна. Видатної динаміки очікувати не варто, проте за мірками свого класу Mitsubishi L200 доволі жвавий. Розгін до сотні займає 9,2 с, а максимальна швидкість становить 177 км/год.

Заявлена витрата пального Mitsubishi L200 становить 10,2 л/100 км у міському циклі та 7,1 л/100 км – в заміському. Під час тесту у нас вийшло 9-10 л на 100 км у місті та приблизно 8 л на 100 км на трасі.

Автомат у Mitsubishi L200 2025 залишився 6-ступінчастим. Він працює плавно і не підгальмовує, хоча у багатьох конкурентів КПП зараз мають більше ступенів.

Mitsubishi L200 витрачає 9-10 л на 100 км у місті Фото: Тарас Брязгунов

Усі Mitsubishi L200 2025 отримали фірмову систему повного приводу Super Select 4WD-II. Головна її перевага перед традиційними системами типу Part time – можливість увімкнути повний привід на мокрому чи слизькому асфальті і не боятися виходу з ладу трансмісії.

Звісно ж, є і блокування центрального та заднього диференціалів, і понижена передача. Також передбачені система допомоги на спуску HDC і режими їзди для гравію, снігу, болота, каміння та піску.

Кліренс Mitsubishi L200 становить 222 мм, кут в’їзду – 30,4°, а з’їзду – 22,8°. Пікап не боїться серйозного бездоріжжя і здатен долати броди глибиною 70 см.

Пікап не боїться серйозного бездоріжжя Фото: Тарас Брязгунов

Комфорт — у пріоритеті

Утім, чудової прохідності від такого автомобіля і очікують, а от комфорт їзди приємно здивував. Новий Mitsubishi L200 м’якший за попередника і його підвіска значно плавніше поглинає ями та вибоїни. Крім того, посилено шумоізоляцію, тому всередині стало тихіше

Керованість пікапа також покращена – не завантажене авто тепер краще контрольоване. Цьому сприяє і технологія AYC Brake, яка контролює розподіл тяги між колесами.

Пікап зберіг дворівневі фари та хромований декор в передній частині Фото: Тарас Брязгунов

Звичайно, від Mitsubishi L200 не варто очікувати відточеної керованості. Його кермо не надто інформативне, крени кузова відчутні, а гальма (ззаду досі стоять барабани) – не найпотужніші. Однак поведінка пікапа дійсно покращилася порівняно з моделлю попереднього покоління.

Ціна Mitsubishi L200

Пікап Mitsubishi L200 в Україні коштує від 1 777 000 гривень за варіант Invite із механічною КПП. Версія Ultimate з автоматом коштує від 2 199 000 гривень. На ринку є кілька дешевших пікапів, хоча більшість моделей цього класу все ж дорожчі.

Вердикт Фокусу

Новий Mitsubishi L200 піднявся на рівень вище — став комфортнішим, просторішим і якіснішим усередині. Разом із тим, пікап залишається вірним своїй концепції. Він міцний, невибагливий і добре почувається на бездоріжжі.

Плюси Mitsubishi L200:

комфортабельна підвіска;

економічний турбодизель;

продумана система повного приводу.

Мінуси Mitsubishi L200:

не найновіша у автоматична КПП;

барабанні гальма ззаду.

Технічні характеристики Mitsubishi L200

Тип двигуна дизельний з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 2442 Потужність двигуна, к. с./об/хв 184/3500 Обертальний момент, Нм/об/хв 430/2250-2500 Коробка передач 6-ступінчаста автоматична Привід повний Споживання пального, л/100 км 7,1-10,2 Макс. швидкість, км/год 177 Розгін 0–100 км/год, с 9,2 Об'єм паливного баку, л 75

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