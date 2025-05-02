На уровень выше: тест-драйв нового Mitsubishi L200

Новый Mitsubishi L200 шестой генерации претерпел существенные изменения. Фокус проверил пикап на асфальте и бездорожье и определил, сохранил ли он свои традиционные качества.

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Роль пикапов резко возросла в последние годы. Без них трудно представить ВСУ, их используют волонтеры и специальные службы. Неудивительно, что спрос на пикапы в Украине вырос и моделей этого класса на рынке стало больше. Появляются новые игроки и обновляются "старожилы" — такие, как Mitsubishi L200, который является одним из самых популярных пикапов в Украине. Нынешнее поколение модели — уже шестое по счету.

Капот пикапа стал выше, а решетка радиатора — шире Фото: Тарас Брязгунов

Солиднее и брутальнее — дизайн Mitsubishi L200

Если предшественник отличался довольно нестандартным дизайном, по меркам пикапов, то новый Mitsubishi L200 имеет более традиционную внешность. Пикап стал солиднее на вид благодаря более высокому капоту, более широкой решетке радиатора и выраженными атлетическими крыльями. Вместе с тем, сохранены изогнутые хромированные молдинги и двухуровневая оптика.

Пикап Mitsubishi подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Топовый вариант Ultimate, который побывал на тесте Фокуса, отличается светодиодной оптикой. Кроме того, он получил 18-дюймовые диски и хромированный задний бампер.

Изменился не только дизайн Mitsubishi L200, пикап получил усиленную раму, а также несколько подрос в размерах.

Раму Mitsubishi L200 усилили Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Mitsubishi L200 2025:

длина — 5320 мм;

ширина — 1865 мм;

высота — 1795 мм;

колесная база — 3130 мм.

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Знакомый, но более качественный — салон Mitsubishi L200

Первое, что бросается в глаза, в салоне Mitsubishi L200 2025 — улучшенная отделка. Использованы более качественные материалы, хотя твердого пластика немало и это неудивительно, ведь он более долговечен и для пикапов именно это значительно важнее.

В салоне хранятся большие переключатели, которыми можно пользоваться в перчатках Фото: Тарас Брязгунов

В дизайне интерьера теперь преобладают строгие прямые линии, однако в целом его компоновка остается знакомой — здесь никаких революций. Руль стал несколько компактнее и обшит перфорированной кожей в более дорогих версиях. Все Mitsubishi L200 получили классические циферблаты приборов, разделенные цветным экраном бортового компьютера. Их показания хорошо считываются.

Центральная панель увенчана 8-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. Ее меню — не самое современное, однако простое и понятное, да и Android Auto с Apple CarPlay предусмотрены.

Переключатели аудио и климата крупные и удобные — пользоваться ими можно и в перчатках. Ниже размещены кнопка запуска двигателя, а также USB-порты и ниша, куда поместится телефон. Для мелких вещей также есть два бардачка, вместительный бокс в подлокотнике, карманы в дверях и спинках передних сидений.

Места стало больше

Водительское место в Mitsubishi L200 стало более комфортным. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, а водительское кресло в версии Ultimate имеет электропривод, поэтому удобное положение находится быстро.

Передние сиденья Mitsubishi L200 широкие и удобные Фото: Тарас Брязгунов Сзади в пикапе стало просторнее Фото: Тарас Брязгунов

Сами кресла удобные, хотя чуть больше боковой поддержки им не помешало бы. Подогрев есть во всех Mitsubishi L200 2025.

Конечно же, посадка в рамном пикапе высокая. Обзорность довольно неплохая благодаря тонким стойкам крыши и большим зеркалам.

Задний ряд сидений у Mitsubishi L200 стал просторнее. Места для ног стало больше, да и над головой запас достаточный. Для удобства пассажиров есть откидной подлокотник с подстаканниками и USB-порты.

Грузоподъемность Mitsubishi L200 составляет 940-990 кг. Фото: Тарас Брязгунов

Грузовая платформа пикапа выросла до 1555 мм в длину и 1545 мм в ширину. Грузоподъемность Mitsubishi L200 составляет 940-990 кг, в зависимости от версии, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Комплектация Mitsubishi L200

Топовый пикап Mitsubishi L200 Ultimate получил бесключевой доступ, электропакет, камеру, парктроник, подогрев руля, круиз-контроль. Кроме того, есть системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Пикап имеет два бардачка Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник прячет вместительный бокс Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть USB-порты Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, и базовый вариант Invite стал богаче оснащенным — есть двухзонный климат-контроль, подогрев кресел, датчики света и дождя, 7 подушек безопасности.

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Двигатель Mitsubishi L200

Как и раньше, Mitsubishi L200 в Украине предлагается с 2,4-литровым турбодизелем. Тестовое авто было оснащено 184-сильной версией двигателя, однако с 2025 года на нашем рынке появился более мощный вариант на 204 л. с.

Турбодизель, конечно, тяговитый с низких оборотов, хотя пиковые 430 Н∙м крутящего момента доступны в довольно узком диапазоне 2250-2500 об/мин. После 2000 об/мин двигатель хорошо слышен, хотя в целом он тише, чем у предшественника.

2,4-литровый турбодизель тяговитый, однако тихим его не назовешь Фото: Тарас Брязгунов

В принципе, пикапу хватает двигателя. Выдающейся динамики ожидать не стоит, однако по меркам своего класса Mitsubishi L200 довольно резвый. Разгон до сотни занимает 9,2 с, а максимальная скорость составляет 177 км/ч.

Заявленный расход топлива Mitsubishi L200 составляет 10,2 л/100 км в городском цикле и 7,1 л/100 км — в загородном. Во время теста у нас получилось 9-10 л на 100 км в городе и примерно 8 л на 100 км на трассе.

Автомат у Mitsubishi L200 2025 остался 6-ступенчатым. Он работает плавно и не подтормаживает, хотя у многих конкурентов КПП сейчас имеют больше ступеней.

Mitsubishi L200 расходует 9-10 л на 100 км в городе Фото: Тарас Брязгунов

Все Mitsubishi L200 2025 получили фирменную систему полного привода Super Select 4WD-II. Главное ее преимущество перед традиционными системами типа Part time — возможность включить полный привод на мокром или скользком асфальте и не бояться выхода из строя трансмиссии.

Конечно же, есть и блокировка центрального и заднего дифференциалов, и пониженная передача. Также предусмотрены система помощи на спуске HDC и режимы езды для гравия, снега, болота, камней и песка.

Клиренс Mitsubishi L200 составляет 222 мм, угол въезда — 30,4°, а съезда — 22,8°. Пикап не боится серьезного бездорожья и способен преодолевать броды глубиной 70 см.

Пикап не боится серьезного бездорожья Фото: Тарас Брязгунов

Комфорт — в приоритете

Впрочем, отличной проходимости от такого автомобиля и не ожидают, а вот комфорт езды приятно удивил. Новый Mitsubishi L200 мягче предшественника и его подвеска значительно плавнее поглощает ямы и ухабы. Кроме того, усилена шумоизоляция, поэтому внутри стало тише

Управляемость пикапа также улучшена — не загруженное авто теперь лучше контролируется. Этому способствует и технология AYC Brake, которая контролирует распределение тяги между колесами.

Пикап сохранил двухуровневые фары и хромированный декор в передней части Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, от Mitsubishi L200 не стоит ожидать отточенной управляемости. Его руль не слишком информативен, крены кузова ощутимы, а тормоза (сзади до сих пор стоят барабаны) — не самые мощные. Однако поведение пикапа действительно улучшилось по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Цена Mitsubishi L200

Пикап Mitsubishi L200 в Украине стоит от 1 777 000 гривен за вариант Invite с механической КПП. Версия Ultimate с автоматом стоит от 2 199 000 гривен. На рынке есть несколько более дешевых пикапов, хотя большинство моделей этого класса все же дороже.

Вердикт Фокусу

Новый Mitsubishi L200 поднялся на уровень выше — стал комфортнее, просторнее и качественнее внутри. Вместе с тем, пикап остается верным своей концепции. Он прочный, неприхотливый и хорошо чувствует себя на бездорожье.

Плюсы Mitsubishi L200:

комфортабельная подвеска;

экономичный турбодизель;

продуманная система полного привода.

Минусы Mitsubishi L200:

не самая новая автоматическая КПП;

барабанные тормоза сзади.

Технические характеристики Mitsubishi L200

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 2442 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 184/3500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 430/2250-2500 Коробка передач 6-ступенчатая автоматическая Привод полный Расход топлива, л/100 км 7,1-10,2 Макс. скорость, км/ч 167 Разгон 0–100 км/ч, с 9,2 Объем топливного бака, л 75

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