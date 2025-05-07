У США показали недорогу альтернативу Tesla Cybertruck із запасом ходу понад 500 км (відео)

Стартап із Каліфорнії Telo презентував свою дебютну модель — компактний електропікап MT-1. Доступне авто запустять у виробництво із кінця 2026 року і пропонуватимуть у версіях потужністю до 500 сил.

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Електричний пікап Telo MT-1 аналог компактних японських електровантажівок. Він сягає усього 3860 мм завдовжки, проте розрахований на п’ять осіб.

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Електромобіль Telo MT-1 вирізняється нетиповим для пікапів безкапотним дизайном. Його колеса рознесли по краях кузова, а лобове скло має великий кут нахилу. Оригінальний вигляд мають тоненькі діодні фари. Кліренс становить 254 мм.

Telo MT-1 значно компактніший за традиційні пікапи

Вантажна платформа сполучається із салоном, що дозволяє збільшити її довжину з 1,5 до 1,8 м, також є багажник під нею (як у Rivian R1T). Вантажопідйомність пікапа становить 770 кг, також можна буксирувати тритонний причіп.

Електрокар запропонують у версіях на 300 і 500 сил

Новий Telo MT-1 запропонують у задньопривідній 300-сильній та повнопривідній 500-сильній модифікаціях. Потужніший варіант здатен розігнатися до сотні за 4 секунди.

Довжину вантажної платформи можна збільшити до 1,8 м

Задньопривідний Telo MT-1 отримає батарею ємністю 77 кВт∙год, а повнопривідний – на 106 кВт∙год: запас ходу складе 418 і 563 км, відповідно. Електрокар підтримує 400-вольтну зарядку потужністю до 250 кВт. Ціна Telo MT-1 стартує з $41 500.

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