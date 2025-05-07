В США показали недорогую альтернативу Tesla Cybertruck с запасом хода более 500 км (видео)

Стартап из Калифорнии Telo представил свою дебютную модель — компактный электропикап MT-1. Доступное авто запустят в производство с конца 2026 года и будут предлагать в версиях мощностью до 500 сил.

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Электрический пикап Telo MT-1 аналог компактных японских электрогрузовиков. Он достигает всего 3860 мм в длину, однако рассчитан на пять человек.

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Электромобиль Telo MT-1 отличается нетипичным для пикапов бескапотным дизайном. Его колеса разнесли по краям кузова, а лобовое стекло имеет большой угол наклона. Оригинально выглядят тоненькие диодные фары. Клиренс составляет 254 мм.

Telo MT-1 значительно компактнее традиционных пикапов

Грузовая платформа соединяется с салоном, что позволяет увеличить ее длину с 1,5 до 1,8 м, также есть багажник под ней (как у Rivian R1T). Грузоподъемность пикапа составляет 770 кг, также можно буксировать трехтонный прицеп.

Электрокар предложат в версиях на 300 и 500 сил

Новый Telo MT-1 предложат в заднеприводной 300-сильной и полноприводной 500-сильной модификациях. Более мощный вариант способен разогнаться до сотни за 4 секунды.

Длину грузовой платформы можно увеличить до 1,8 м

Заднеприводный Telo MT-1 получит батарею емкостью 77 кВт∙ч, а полноприводный — на 106 кВт∙ч: запас хода составит 418 и 563 км, соответственно. Электрокар поддерживает 400-вольтную зарядку мощностью до 250 кВт. Цена Telo MT-1 стартует с $41 500.

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