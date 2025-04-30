Новий японський електропікап стане недорогою альтернативою Tesla Cybertruck (фото)

На автошоу в Бірмінгемі презентували перший японський електропікап. Новий Isuzu D-Max EV надійде в продаж на початку 2026 року і буде значно доступнішим за Tesla Cybertruck.

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Про електричний пікап Isuzu розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Запас ходу Isuzu D-Max EV становить 263 км Фото: Isuzu

Електромобіль Isuzu D-Max EV оснастили двомоторною повнопривідною установкою на 190 к. с. і 325 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 10,1 с, а його максимальна швидкість обмежена на 130 км/год.

Акумуляторна батарея ємністю 66,9 кВт∙год забезпечує запас ходу в 263 км. Зарядити її в швидкому режимі (потужністю 50 кВт) на 80% можна за годину.

Салон електрокара оздобили шкірою Фото: Isuzu

Пікап Isuzu D-Max EV зовні майже не відрізняється від дизельної модифікації — його видає лише блакитний декор. Електрокар запропонують у варіантах із подовженою дводверною та чотиридверною кабіною. Вантажопідйомність — 1 тонна, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

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Новий Isuzu D-Max EV зберіг непогані позашляхові якості. Його кліренс становить 210 мм, кут в'їзду — 30,5°, а з'їзду — 24,2°. Авто може долати броди глибиною до 600 мм.

Пікап оснастили 190-сильною установкою Фото: Isuzu

Базова комплектація Isuzu D-Max EV включає діодні фари, 18-дюймові диски, шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, парктронік, акустику з 6 динаміками та 8-дюймовий тачскрін. Топовий варіант додає більший 9-дюймовий дисплей, потужнішу аудіосистему і підігрів крісел.

До речі, на автошоу в Бірмінгемі презентували і позашляховий варіант Isuzu D-Max.

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