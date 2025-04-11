Представлено найдешевший пікап Tesla із найбільшим запасом ходу (фото)

Лінійку Tesla Cybertruck поповнила нова базова версія Long Range. Найдоступніший варіант пікапа має суттєво більший запас ходу, аніж дорожчі модифікації.

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Ціна Tesla Cybertruck у виконанні Long Range становить 69 990 доларів, проте з урахуванням урядової субсидії у розмірі $7500 (Дональд Трамп ще не скасував її) вартість знижується до $62 490. Утім, у 2019 році Ілон Маск обіцяв, що ця версія коштуватиме 39 990 доларів.

Запас ходу пікапа сягає 583 км Фото: Tesla

Електромобіль Tesla Cybertruck у версії Long Range має лише один мотор і є задньопривідним. Через це його динаміка гірша — 6,2 с до 100 км/год. До того ж вантажопідйомність знижена до 1012 кг, а максимальна вага причепа — до 3400 кг.

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Зате менш потужний пікап Tesla Cybertruck має більший запас ходу — 563 км в стандартній комплектації та 583 км. Він зберіг стандартну батарею ємністю 123 кВт∙год.

Салон Tesla Cybertruck обшили тканиною Фото: Tesla

Нова Tesla Cybertruck Long Range оснащена бідніше за інші версії. Пікап отримав менші 18-дюймові диски і не має пневмопідвіски. Його сидіння обшиті тканиною і втратили функцію вентиляції, але зберегли підігрів. Також встановлено простішу аудіосистему із 7 динаміками, а розеток в салоні стало менше.

Базовий пікап Tesla Cybertruck Long Range покликаний збільшити продажі моделі, попит на яку різко впав останнім часом.

Також Фокус писав, що власники Tesla масово відмовляються від своїх авто.