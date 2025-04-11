Представлен самый дешевый пикап Tesla с самым большим запасом хода (фото)

Линейку Tesla Cybertruck пополнила новая базовая версия Long Range. Самый доступный вариант пикапа имеет существенно больший запас хода, чем более дорогие модификации.

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Подробности Tesla Cybertruck Long Range раскрыли на странице автопроизводителя в соцсети X.

Цена Tesla Cybertruck в исполнении Long Range составляет 69 990 долларов, однако с учетом правительственной субсидии в размере $7500 (Дональд Трамп еще не отменил ее) стоимость снижается до $62 490. Впрочем, в 2019 году Илон Маск обещал, что эта версия будет стоить 39 990 долларов.

Запас хода пикапа достигает 583 км Фото: Tesla

Электромобиль Tesla Cybertruck в версии Long Range имеет только один мотор и является заднеприводным. Из-за этого его динамика хуже — 6,2 с до 100 км/ч. К тому же, грузоподъемность снижена до 1012 кг, а максимальный вес прицепа — до 3400 кг.

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Зато менее мощный пикап Tesla Cybertruck имеет больший запас хода — 563 км в стандартной комплектации и 583 км. Он сохранил стандартную батарею емкостью 123 кВт∙ч.

Салон Tesla Cybertruck обшили тканью Фото: Tesla

Новая Tesla Cybertruck Long Range оснащена беднее других версий. Пикап получил меньшие 18-дюймовые диски и не имеет пневмоподвески. Его сиденья обшиты тканью и лишились функции вентиляции, но сохранили подогрев. Также установлена более простая аудиосистема с 7 динамиками, а розеток в салоне стало меньше.

Базовый пикап Tesla Cybertruck Long Range призван увеличить продажи модели, спрос на которую резко упал в последнее время.

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