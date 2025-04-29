Може з'явитися в Україні: дебютував японський пікап для найскладніших умов (фото)

Пікап Isuzu D-Max отримав екстремальну позашляхову версію AT35. Автомобіль підготували до важкого бездоріжжя.

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Про новий Isuzu D-Max AT35 пише сайт Autoevolution.

Пікап презентували на автошоу в Бірмінгемі. Тюнінг Isuzu D-Max виконало знамените ісландське ательє Arctic Trucks, яке спеціалізується на позашляховій техніці для найсуворіших умов.

Пікап отримав 35-дюймові позашляхові шини BF Goodrich Фото: Isuzu

Пікап Isuzu D-Max отримав величезні 35-дюймові шини BF Goodrich для бездоріжжя, для яких знадобилися розширювачі арок. Його кліренс зріс до 290 мм, кут в'їзду збільшено до 35°, а з'їзду — до 34°.

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Салон Isuzu D-Max AT35 оздобили шкірою, а комплектація включає 9-дюймовий тачскрін, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь та акустику з 8 динаміками.

Isuzu D-Max AT35 оснащено 164-сильним турбодизелем Фото: Isuzu

Новий Isuzu D-Max AT35 пропонують виключно із 1,9-літровим 164-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Його повний привід доповнено знижувальною передачею, також є блокування диференціалів і спеціальний позашляховий режим.

Кліренс збільшено до 290 мм Фото: Isuzu

Крім того, встановлено посилену підвіску від Arctic Trucks із амортизаторами Bilstein. Ціна Isuzu D-Max AT35 у Великій Британії становить 57 000 фунтів стерлінгів ($76 300).

Між іншим, пікап має шанси з’явитися в Україні, адже саме Isuzu D-Max планують виробляти на одному з вітчизняних підприємств.

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