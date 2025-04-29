Может появиться в Украине: дебютировал японский пикап для самых сложных условий (фото)

Пикап Isuzu D-Max получил экстремальную внедорожную версию AT35. Автомобиль подготовили к тяжелому бездорожью.

Related video

О новом Isuzu D-Max AT35 пишет сайт Autoevolution.

Пикап презентовали на автошоу в Бирмингеме. Тюнинг Isuzu D-Max выполнило знаменитое исландское ателье Arctic Trucks, которое специализируется на внедорожной технике для самых суровых условий.

Пикап получил 35-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich Фото: Isuzu

Пикап Isuzu D-Max получил огромные 35-дюймовые шины BF Goodrich для бездорожья, для которых понадобились расширители арок. Его клиренс вырос до 290 мм, угол въезда увеличен до 35°, а съезда — до 34°.

Важно

Во внедорожном стиле: тест-драйв нового Nissan X-Trail N-Trek

Салон Isuzu D-Max AT35 отделали кожей, а комплектация включает 9-дюймовый тачскрин, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и акустику с 8 динамиками.

Isuzu D-Max AT35 оснащен 164-сильным турбодизелем Фото: Isuzu

Новый Isuzu D-Max AT35 предлагается исключительно с 1,9-литровым 164-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой автоматической КПП. Его полный привод дополнен понижающей передачей, также есть блокировка дифференциалов и специальный внедорожный режим.

Клиренс увеличен до 290 мм Фото: Isuzu

Кроме того, установлена усиленная подвеска от Arctic Trucks с амортизаторами Bilstein. Цена Isuzu D-Max AT35 в Великобритании составляет 57 000 фунтов стерлингов ($76 300).

Между прочим, пикап имеет шансы появиться в Украине, ведь именно Isuzu D-Max планируют производить на одном из отечественных предприятий.

Также Фокус писал о лимитированном внедорожнике "Гелендваген" в стиле 80-х годов.