В стиле 80-х: представлен нестандартный лимитированный "Гелендваген" за $200 000 (фото)

В линейке Mercedes G-Class 2025 появилась оригинальная версия Stronger than the 1980s. Выпустят всего 460 таких внедорожников в ретростиле.

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Внедорожник предлагают в бензиновой и дизельной версиях Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes G-Class Stronger than the 1980s ("Сильнее 1980-х") выдержан в стилистике ранних вариантов "Гелендвагена". Его передняя часть, а также бамперы и защита днища окрашены в черный цвет, а указатели поворотов — оранжевые.

В салоне появился оригинальный декор Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, Mercedes G-Class получил особые колесные диски, чехол для запасного колеса из кожзама и багажник на крыше. Цвета кузова также позаимствовали из палитры "Гелендвагена" 80-х годов.

Сиденья обшили клетчатой тканью Фото: Mercedes-Benz

В салоне Mercedes G-Class дорогая кожа Nappa сочетается с клетчатой тканью. Кроме того, на передней панели появились табличка с серийным номером модели и надпись Stronger than the 1980s. Комплектацию пополнили люк в крыше и мощная акустика Burmester 3D.

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Новый Mercedes G-Class Stronger than the 1980s предлагают с 3,0-литровыми турбошестернями. Версия G500 оснащена 449-сильным бензиновым двигателем, а G450 d — 367-сильным дизелем.

Цвета внедорожников взяли из палитры 80-х Фото: Mercedes-Benz

Выпустят 460 Mercedes G-Class Stronger than the 1980s, ведь ранние "Гелендвагены" имели заводской индекс W460. Цена внедорожника стартует с $203 000.

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