У стилі 80-х: представлено нестандартний лімітований "Гелендваген" за $200 000 (фото)

У лінійці Mercedes G-Class 2025 з’явилася оригінальна версія Stronger than the 1980s. Випустять лише 460 таких позашляховиків у ретростилі.

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Подробиці лімітованого "Гелендвагена" розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Позашляховик пропонують у бензиновій та дизельній версіях Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes G-Class Stronger than the 1980s ("Сильніший за 1980-ті") витриманий у стилістиці ранніх варіантів "Гелендвагена". Його передня частина, а також бампери та захист днища пофарбовано в чорний колір, а вказівники поворотів – помаранчеві.

У салоні з'явився оригінальний декор Фото: Mercedes-Benz

Крім того, Mercedes G-Class отримав особливі колісні диски, чохол для запасного колеса зі шкірзаму та багажник на даху. Кольори кузова також запозичили з палітри "Гелендвагена" 80-х років.

Сидіння обшили картатою тканиною Фото: Mercedes-Benz

У салоні Mercedes G-Class дорога шкіра Nappa поєднується із картатою тканиною. Крім того, на передній панелі з’явилися табличка із серійним номером моделі та напис Stronger than the 1980s. Комплектацію поповнили люк в даху та потужна акустика Burmester 3D.

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Новий Mercedes G-Class Stronger than the 1980s пропонують із 3,0-літровими турбошістками. Версія G500 оснащена 449-сильним бензиновим двигуном, а G450 d – 367-сильним дизелем.

Кольори позашляховиків взяли з палітри 80-х Фото: Mercedes-Benz

Випустять 460 Mercedes G-Class Stronger than the 1980s, адже ранні "Гелендвагени" мали заводський індекс W460. Ціна позашляховика стартує з $203 000.

Між іншим, Mercedes виводить на ринок нового конкурента Tesla Model 3 із запасом ходу 792 км.

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