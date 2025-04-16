У стилі 80-х: представлено нестандартний лімітований "Гелендваген" за $200 000 (фото)
У лінійці Mercedes G-Class 2025 з’явилася оригінальна версія Stronger than the 1980s. Випустять лише 460 таких позашляховиків у ретростилі.
Подробиці лімітованого "Гелендвагена" розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.
Новий Mercedes G-Class Stronger than the 1980s ("Сильніший за 1980-ті") витриманий у стилістиці ранніх варіантів "Гелендвагена". Його передня частина, а також бампери та захист днища пофарбовано в чорний колір, а вказівники поворотів – помаранчеві.
Крім того, Mercedes G-Class отримав особливі колісні диски, чохол для запасного колеса зі шкірзаму та багажник на даху. Кольори кузова також запозичили з палітри "Гелендвагена" 80-х років.
У салоні Mercedes G-Class дорога шкіра Nappa поєднується із картатою тканиною. Крім того, на передній панелі з’явилися табличка із серійним номером моделі та напис Stronger than the 1980s. Комплектацію поповнили люк в даху та потужна акустика Burmester 3D.
Новий Mercedes G-Class Stronger than the 1980s пропонують із 3,0-літровими турбошістками. Версія G500 оснащена 449-сильним бензиновим двигуном, а G450 d – 367-сильним дизелем.
Випустять 460 Mercedes G-Class Stronger than the 1980s, адже ранні "Гелендвагени" мали заводський індекс W460. Ціна позашляховика стартує з $203 000.
Між іншим, Mercedes виводить на ринок нового конкурента Tesla Model 3 із запасом ходу 792 км.
Також Фокус писав, що в Україні з'явився новітній позашляховий універсал Mercedes-Benz.