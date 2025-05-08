Может появиться в Украине: на европейский рынок выходит доступный рамный пикап (фото)

Обновленный пикап Maxus T60 начинают продавать в Европе. Авто богато оснащено и получило тяговитый и экономичный турбодизель.

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О новом Maxus T60 рассказали на официальном сайте автопроизводителя.

Грузоподъемность пикапа составляет 1050 кг. Фото: SAIC

Рамный пикап Maxus T60 2025 начали продавать в Германии, а вскоре он дебютирует и в других странах Европы. Модель имеет все шансы появиться в Украине, ведь дорестайлинговый Maxus T60 у нас представлен официально.

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Maxus T60 Max (именно так называется теперь модель от концерна SAIC) прошел модернизацию и получил полностью новую агрессивную переднюю часть с широкой решеткой радиатора и двухуровневыми светодиодными фарами. В салоне установили два 12,3-дюймовых дисплея.

В салоне установили два дисплея Фото: SAIC

Новый Maxus T60 Max на европейском рынке пока предлагают в самой богатой комплектации за 39 990 евро с бесключевым доступом, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, электроприводом сидений, набором систем безопасности, подогревом кресел и руля.

Пикап Maxus T60 Max оснастили улучшенным 2,0-литровым турбодизелем, отдачу которого увеличили до 215 л. с. и 500 Нм. С автоматической 8-ступенчатой КПП разгон до 100 км/ч занимает 11,9 с, а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Грузоподъемность составляет 1050 кг, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп. Средний расход топлива — 9,1 л на 100 км.

Пикап дебютировал в Европе в топовой комплектации Фото: SAIC

Авто сохраняет полный привод с понижающей передачей, а его клиренс составляет 230 мм. Пикап способен преодолевать броды глубиной до 550 мм.

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