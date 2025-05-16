У Києві показали електрокар із запасом ходу 700 км і гарячий хетчбек від BMW Group (фото)

На український ринок вийшли нові моделі від BMW Group. У Києві представили оновлений електрокросовер BMW iX та новий Mini John Cooper Works.

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Журналіст Фокусу побував на презентації нових моделей BMW Group.

Новий електрокросовер BMW iX

Електричний кросовер BMW iX пройшов модернізацію. Пізнати його можна за новою передньою частиною, яка стала агресивнішою та позбулася блакитних вставок. Замінено фари, та фальшрадіаторну решітку (вона доступна зі світлодіодним підсвічуванням).

BMW iX отримав нову передню частину Фото: Тарас Брязгунов

Також освіжили ліхтарі BMW iX та задній бампер. Електрокару пропонують свіжі колісні диски діаметром від 20 до 23 дюймів.

Електромобіль BMW iX 2025 з’явилися нові варіанти оздоблення, а найпотужніший варіант M70 отримав спортивні сидіння. Мультимедійна система тепер дозволяє переглядати відео чи грати в комп’ютерні ігри.

Запас ходу електрокросовера сягає 700 км Фото: Тарас Брязгунов

Комплектацію BMW iX поповнили цифровий ключ, підігрів керма, бездротова зарядка смартфона та акустика Harmann Kardon, також розширили функціонал мобільного за стосунку My BMW.

Комплектацію електрокара розширили Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, електрокросовер BMW iX 2025 отримав нові потужніші силові установки зі збільшеною батареєю:

xDrive45 – 408 к. с., 5,1 с до 100 км/год, максималка 200 км/год, батарея на 94,8 кВт∙год, запас ходу понад 600 км;

xDrive60 – 544 к. с., 4,6 с до 100 км/год, максималка 200 км/год, батарея на 109,1 кВт∙год, запас ходу понад 700 км;

xDrive M70 – 659 к. с., 3,8 с до 100 км/год, максималка 250 км/год, батарея на 108,9 кВт∙год, запас ходу понад 600 км.

В BMW iX M70 встановили спортивні крісла Фото: Тарас Брязгунов

Ціна BMW iX в Україні стартує з 3,3 мільйона гривень, а топовий варіант М70 коштує від 5,54 млн гривень.

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Новий Mini Cooper JCW

Новий Mini Cooper отримав екстремальний заряджений варіант John Cooper Works (JCW). "Гарячий" хетчбек оснащений 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 231 к. с. та 380 Н∙м. Примітно, що в лінійці моделі також з'явився електричний Mini JCW.

Mini JCW оснащений 231-сильним турбомотором Фото: Тарас Брязгунов

Із 7-ступінчастим роботом Steptronic розгін до 100 км/год займає 6,1 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год. Заряджений хетчбек Mini JCW також отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами, пере налаштоване кермове управління та збільшені гальма.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Тарас Брязгунов

Відрізнити новий Mini JCW можна за особливою решіткою радіатора, агресивними бамперами, обвісом та колісними дисками діаметром 17 або 18 дюймів. У салоні встановлені спортивні кермо та крісла, а всі покази виводяться на круглий OLED-дисплей. Ціна Mini JCW в Україні – від 39 974 євро.

До речі, нещодавно в Україні з'явився рідкісний заряджений універсал BMW 3 Series Alpina 90-х .Таких авто з двигуном V8 випустили лише 27.

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