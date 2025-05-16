Чемпіонський байк: в Україні з'явився найекстремальніший і найшвидший мотоцикл BMW (фото)

В Україні презентували новий BMW M 1000 RR. Надпотужний спортбайк здатен розвинути понад 300 км/год і торік виграв чемпіонат світу.

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Спортбайк BMW M 1000 RR став першою двоколісною моделлю від підрозділу BMW Motorsport, тобто це найменший брат BMW M3 і M5. В Україну привезли вже третє покоління мотоцикла.

Саме на гоночній версії BMW M 1000 RR Топрак Разгатлиоглу в 2024 році виграв чемпіонат світу з мотоперегонів WSBK.

Спортбайк здатен розвинути 314 км/год Фото: Тарас Брязгунов

Новий BMW M 1000 RR оснащений покращеною 1,0-літровою четвіркою, яка тепер розвиває 218 к. с. при 14 500 об/хв та 113 Н∙м при 11 100 об/хв.

Із 6-ступінчастою КПП спортбайк масою 194 кг розганяється до 100 км/год за 3,2 с, а його максимальна швидкість становить 314 км/год. Це найшвидший мотоцикл BMW. Витрата пального — 6,5 л/100 км.

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Спортбайк BMW M 1000 RR отримав титановий вихлоп Akrapovic, систему контролю заносу Slip/Slide Control та карбонові вінглети (невеликі антикрила) спереду, які забезпечують 30 кг притискної сили при 300 км/год.

Нові карбонові вінглети забезпечують 30 кг притискної сили на 300 км/год Фото: Тарас Брязгунов

Із вуглеволокна виготовлені й колісні диски. Крім того, для мотоцикла можна замовити пакет M Competition, який додасть ще більше карбонових деталей. Ціна BMW M 1000 RR – від 1,6 мільйона гривень, тобто це ще й один із найдорожчих мотоциклів бренду в Україні.

Раніше Фокус розповідав, що на європейський ринок виходить кращий китайський спортбайк. Він коштує 7500 євро.

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