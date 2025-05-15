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Дешевий конкурент Honda і Yamaha: на ринок Європи виходить кращий китайський байк (фото)

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Mitt 775R — недорогий китайський спортбайк за 7500 євро

У Європі стартують продажі мотоцикла Mitt 775R. Недорогий китайський спортбайк коштує 7500 євро.

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Про це повідомляє сайт Rideapart.

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Mitt 775R розробляли в Італії творці моделей Aprilia, BMW та Triumph

Китайський мотоцикл Mitt 775R є глобальною експортною версією моделі Jedi K750. Його називають кращим китайським спортбайком.

Річ у тім, що Mitt 775R розробляла італійська компанія Marabese Design, яка проєктує моделі для Aprilia, BMW, Moto Guzzi та Triumph. Саме тому його дизайн ближчий до європейських спортивних моделей.

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Mitt 775R оснащений 730-кубовим 80-сильним двигуном

Доступний китайський спортбайк є конкурентом Yamaha R7 та Honda CBR650R. Він оснащений 730-кубовим двоциліндровим двигуном рідинного охолодження, який розвиває 80 к. с. при 8000 об/хв та 72 Н∙м при 6900 об/хв. Максимальна швидкість мотоцикла становить 200 км/год.

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В основі Mitt 775R лежить алюмінієва рама, а маса мотоцикла складає 205 кг. Він отримав регульовану підвіску від Showa, гальма Brembo з ABS та шини Michelin Power.

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Спортбайк отримав гальма Brembo

Недорогий китайський мотоцикл отримав 5-дюймовий цифровий щиток приладів, навігацію та USB-порти для підключення смартфона. До того ж, є безключовий запуск та контроль тиску в шинах.

Між іншим, нещодавно презентували нестандартний мотоцикл Skoda в неокласичному стилі.

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