Дешевий конкурент Honda і Yamaha: на ринок Європи виходить кращий китайський байк (фото)
У Європі стартують продажі мотоцикла Mitt 775R. Недорогий китайський спортбайк коштує 7500 євро.
Про це повідомляє сайт Rideapart.
Китайський мотоцикл Mitt 775R є глобальною експортною версією моделі Jedi K750. Його називають кращим китайським спортбайком.
Річ у тім, що Mitt 775R розробляла італійська компанія Marabese Design, яка проєктує моделі для Aprilia, BMW, Moto Guzzi та Triumph. Саме тому його дизайн ближчий до європейських спортивних моделей.
Доступний китайський спортбайк є конкурентом Yamaha R7 та Honda CBR650R. Він оснащений 730-кубовим двоциліндровим двигуном рідинного охолодження, який розвиває 80 к. с. при 8000 об/хв та 72 Н∙м при 6900 об/хв. Максимальна швидкість мотоцикла становить 200 км/год.
В основі Mitt 775R лежить алюмінієва рама, а маса мотоцикла складає 205 кг. Він отримав регульовану підвіску від Showa, гальма Brembo з ABS та шини Michelin Power.
Недорогий китайський мотоцикл отримав 5-дюймовий цифровий щиток приладів, навігацію та USB-порти для підключення смартфона. До того ж, є безключовий запуск та контроль тиску в шинах.
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