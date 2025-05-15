Дешевый конкурент Honda и Yamaha: на рынок Европы выходит лучший китайский байк (фото)
В Европе стартуют продажи мотоцикла Mitt 775R. Недорогой китайский спортбайк стоит 7500 евро.
Об этом сообщает сайт Rideapart.
Китайский мотоцикл Mitt 775R является глобальной экспортной версией модели Jedi K750. Его называют лучшим китайским спортбайком.
Дело в том, что Mitt 775R разрабатывала итальянская компания Marabese Design, которая проектирует модели для Aprilia, BMW, Moto Guzzi и Triumph. Именно поэтому его дизайн ближе к европейским спортивным моделям.
Доступный китайский спортбайк является конкурентом Yamaha R7 и Honda CBR650R. Он оснащен 730-кубовым двухцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, который развивает 80 л.с. при 8000 об/мин и 72 Н∙м при 6900 об/мин. Максимальная скорость мотоцикла составляет 200 км/ч.
В основе Mitt 775R лежит алюминиевая рама, а масса мотоцикла составляет 205 кг. Он получил регулируемую подвеску от Showa, тормоза Brembo с ABS и шины Michelin Power.
Недорогой китайский мотоцикл получил 5-дюймовый цифровой щиток приборов, навигацию и USB-порты для подключения смартфона. К тому же, есть бесключевой запуск и контроль давления в шинах.
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