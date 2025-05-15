Дешевый конкурент Honda и Yamaha: на рынок Европы выходит лучший китайский байк (фото)

В Европе стартуют продажи мотоцикла Mitt 775R. Недорогой китайский спортбайк стоит 7500 евро.

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Об этом сообщает сайт Rideapart.

Mitt 775R разрабатывали в Италии создатели моделей Aprilia, BMW и Triumph

Китайский мотоцикл Mitt 775R является глобальной экспортной версией модели Jedi K750. Его называют лучшим китайским спортбайком.

Дело в том, что Mitt 775R разрабатывала итальянская компания Marabese Design, которая проектирует модели для Aprilia, BMW, Moto Guzzi и Triumph. Именно поэтому его дизайн ближе к европейским спортивным моделям.

Mitt 775R оснащен 730-кубовым 80-сильным двигателем

Доступный китайский спортбайк является конкурентом Yamaha R7 и Honda CBR650R. Он оснащен 730-кубовым двухцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, который развивает 80 л.с. при 8000 об/мин и 72 Н∙м при 6900 об/мин. Максимальная скорость мотоцикла составляет 200 км/ч.

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В основе Mitt 775R лежит алюминиевая рама, а масса мотоцикла составляет 205 кг. Он получил регулируемую подвеску от Showa, тормоза Brembo с ABS и шины Michelin Power.

Спортбайк получил тормоза Brembo

Недорогой китайский мотоцикл получил 5-дюймовый цифровой щиток приборов, навигацию и USB-порты для подключения смартфона. К тому же, есть бесключевой запуск и контроль давления в шинах.

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