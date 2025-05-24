Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Практичний спорткар: BMW відродила свою найоригінальнішу модель (фото)

BMW Speedtop, універсал BMW, купе BMW, BMW Z3, BMW M8
Фото: BMW | Випустять лише 70 BMW Speedtop

Екстравагантний BMW Z3 Coupe отримав сучасного наступника. Спортивний універсал BMW Speedtop з потужним V8 випустять лімітованою серією.

Related video

Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.

BMW Speedtop, універсал BMW, купе BMW, BMW Z3, BMW M8 Fullscreen
Авто поєднує риси купе та універсала
Фото: BMW

Новий BMW Speedtop презентували на шоу ретроавто Concorso d’Eleganza на італійському озері Комо. Авто є практичнішим побратимом спорткара BMW Skytop. Формально це передсерійний концепт, проте уже заявлено, що тридверний універсал випустять лімітованою серією з 70 авто вартістю понад пів мільйона доларів.

BMW Speedtop, універсал BMW, купе BMW, BMW Z3, BMW M8 Fullscreen
Салон оздоблено шкірою та алюмінієм
Фото: BMW

Як і BMW Z3 Coupe, Speedtop поєднує в собі риси практичного універсала та спортивного купе. Авто вирізняється стрімким дизайном із довгим капотом, високою віконною лінією та зсунутим назад салоном. В анфас авто повторює BMW Skytop: у нього виражений "ніс" та тоненькі діодні фари. Заднє скло прикрито спойлером.

Важливо
Чемпіонський байк: в Україні з'явився найекстремальніший і найшвидший мотоцикл BMW (фото)
Чемпіонський байк: в Україні з'явився найекстремальніший і найшвидший мотоцикл BMW (фото)

Двомісний салон BMW Speedtop оздобили дорогою двоколірною шкірою та полірованим алюмінієм. У комплекті з авто йде набір фірмового багажу.

BMW Speedtop, універсал BMW, купе BMW, BMW Z3, BMW M8 Fullscreen
У комплекті з авто іде набір фірмового багажу
Фото: BMW

В основі Speedtop лежить купе BMW M8 – це видно за компонуванням салону. Цей спорткар став і донором силового агрегата – 4,4-літрового V8 твін-турбо потужністю 625 к. с. та 8-ступінчастої автоматичної КПП.

До речі, нещодавно в Україні виявили рідкісний заряджений універсал BMW Alpina 90-х із потужним V8. Таких авто випустили лише 27.

Також Фокус писав про найдорожчий BMW вартістю 2 мільйони євро.