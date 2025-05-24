Практичний спорткар: BMW відродила свою найоригінальнішу модель (фото)

Екстравагантний BMW Z3 Coupe отримав сучасного наступника. Спортивний універсал BMW Speedtop з потужним V8 випустять лімітованою серією.

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Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.

Авто поєднує риси купе та універсала Фото: BMW

Новий BMW Speedtop презентували на шоу ретроавто Concorso d’Eleganza на італійському озері Комо. Авто є практичнішим побратимом спорткара BMW Skytop. Формально це передсерійний концепт, проте уже заявлено, що тридверний універсал випустять лімітованою серією з 70 авто вартістю понад пів мільйона доларів.

Салон оздоблено шкірою та алюмінієм Фото: BMW

Як і BMW Z3 Coupe, Speedtop поєднує в собі риси практичного універсала та спортивного купе. Авто вирізняється стрімким дизайном із довгим капотом, високою віконною лінією та зсунутим назад салоном. В анфас авто повторює BMW Skytop: у нього виражений "ніс" та тоненькі діодні фари. Заднє скло прикрито спойлером.

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Двомісний салон BMW Speedtop оздобили дорогою двоколірною шкірою та полірованим алюмінієм. У комплекті з авто йде набір фірмового багажу.

У комплекті з авто іде набір фірмового багажу Фото: BMW

В основі Speedtop лежить купе BMW M8 – це видно за компонуванням салону. Цей спорткар став і донором силового агрегата – 4,4-літрового V8 твін-турбо потужністю 625 к. с. та 8-ступінчастої автоматичної КПП.

До речі, нещодавно в Україні виявили рідкісний заряджений універсал BMW Alpina 90-х із потужним V8. Таких авто випустили лише 27.

Також Фокус писав про найдорожчий BMW вартістю 2 мільйони євро.