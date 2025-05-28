530 сил и 3,5 с до сотни: BMW представила свой последний классический спорткар (фото)

Купе BMW M2 получило экстремальную версию CS. 530-сильное купе станет последним баварским спорткаром "старой школы".

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Отдачу 3,0-литровой турбошестерни BMW M2 увеличили до 530 л. с. и 650 Н∙м. Результат — 3,5 с до 100 км/ч и 11,7 с до 200 км/ч. Максимальная скорость ограничена на отметке 302 км/ч.

Карбоновую крышку багажника дополнили большим спойлером Фото: BMW

При этом средний расход топлива составляет 10 л на 100 км. Новый BMW M2 CS станет последним классическим спорткаром марки с задним приводом и без какой-либо электрификации.

Кроме того, перенастроили подвеску и рулевое управление купе BMW M2 CS. Стандартными являются кованые диски с шинами размером 275/35 ZR19 спереди и 285/30 ZR20 сзади. А вот карбоново-керамические тормоза доступны за доплату.

Салон BMW M2 CS украсили карбоном и алькантарой Фото: BMW

Из карбона также изготовили крышу и крышку багажника — это снизило массу авто на 30 кг. Кроме того, отличить новый BMW M2 CS можно по иной решетке радиатора, несколько измененному обвесу и большому интегрированному заднему спойлеру.

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Больше углеволокна стало и в салоне BMW M2 CS, а с ним сочетаются кожа и алькантара. Также установлены спортивные ковшеобразные сиденья.

Авто получило спортивные передние кресла Фото: BMW

Продажи купе стартуют с августа. Цена BMW M2 CS составляет 115 000 евро, то есть спорткар дороже старшего BMW M4.

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