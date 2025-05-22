Управлять можно без прав: в продажу поступает оригинальный электрический клон BMW (фото)

Новый Microlino Spiaggina выходит на рынок. Компактный электрический кабриолет из Италии является современной версией знаменитого BMW Isetta.

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Подробности новинки раскрыли на сайте итальянского автопроизводителя.

Электрокар напоминает BMW Isetta

Оригинальный 2,5-метровый электромобиль Microlino в стилистике BMW Isetta выпускают с 2022 года. Теперь линейку пополнил вариант со складной крышей. Двухместный электрический кабриолет сохранил необычный дизайн с одними-единственными дверями спереди.

Главные отличия Spiaggina от стандартного Microlino — мягкая крыша-тент и отсутствие боковых и заднего окон. Также установлены дуги безопасности.

Салон украсили искусственной кожей и деревом

Салон кабриолета обшили водостойкой экокожей, а руль отделали деревом. Доступны яркие комбинации цветов для кузова и интерьера.

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Новый Microlino Spiaggina оснащен 17-сильным мотором и батареей емкостью 10,5 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 90 км/ч, а его запас хода составляет 177 км. Полная зарядка в домашних условиях занимает 4 часа.

Кабриолет не имеет боковых и заднего окон Электрокар получил дуги безопасности

Цена Microlino Spiaggina стартует с 25 990 евро. В ряде стран ЕС маломощным электрокаром можно управлять с 16 лет и без водительских прав.

Между прочим, недавно дебютировала еще одна модель, для управления которой не требуется водительское удостоверение — электрокроссовер Citroen за 9600 евро.

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