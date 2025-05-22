Управлять можно без прав: в продажу поступает оригинальный электрический клон BMW (фото)
Новый Microlino Spiaggina выходит на рынок. Компактный электрический кабриолет из Италии является современной версией знаменитого BMW Isetta.
Подробности новинки раскрыли на сайте итальянского автопроизводителя.
Оригинальный 2,5-метровый электромобиль Microlino в стилистике BMW Isetta выпускают с 2022 года. Теперь линейку пополнил вариант со складной крышей. Двухместный электрический кабриолет сохранил необычный дизайн с одними-единственными дверями спереди.
Главные отличия Spiaggina от стандартного Microlino — мягкая крыша-тент и отсутствие боковых и заднего окон. Также установлены дуги безопасности.
Салон кабриолета обшили водостойкой экокожей, а руль отделали деревом. Доступны яркие комбинации цветов для кузова и интерьера.Важно
Новый Microlino Spiaggina оснащен 17-сильным мотором и батареей емкостью 10,5 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 90 км/ч, а его запас хода составляет 177 км. Полная зарядка в домашних условиях занимает 4 часа.
Цена Microlino Spiaggina стартует с 25 990 евро. В ряде стран ЕС маломощным электрокаром можно управлять с 16 лет и без водительских прав.
Между прочим, недавно дебютировала еще одна модель, для управления которой не требуется водительское удостоверение — электрокроссовер Citroen за 9600 евро.
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