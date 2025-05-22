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Керувати можна без прав: у продаж надходить оригінальний електричний клон BMW (фото)

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Microlino Spiaggina — 2,5-метровий електричний кабріолет

Новий Microlino Spiaggina виходить на ринок. Компактний електричний кабріолет з Італії є сучасною версією знаменитого BMW Isetta.

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Подробиці новинки розкрили на сайті італійського автовиробника.

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Електрокар нагадує BMW Isetta

Оригінальний 2,5-метровий електромобіль Microlino в стилістиці BMW Isetta випускають із 2022 року. Тепер лінійку поповнив варіант зі складним дахом. Двомісний електричний кабріолет зберіг незвичний дизайн з одними-єдиними дверми спереду.

Головні відмінності Spiaggina від стандартного Microlino – м’який дах-тент та відсутність бокових і заднього вікон. Також встановлено дуги безпеки.

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Салон оздобили штучною шкірою та деревом

Салон кабріолета обшили водостійкою екошкірою, а кермо оздобили деревом. Доступні яскраві комбінації кольорів для кузова та інтер’єра.

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Новий Microlino Spiaggina оснащений 17-сильним мотором і батареєю ємністю 10,5 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 90 км/год, а його запас ходу становить 177 км. Повна зарядка в домашніх умовах займає 4 години.

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Кабріолет не має бокових та заднього вікон
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Електрокар отримав дуги безпеки

Ціна Microlino Spiaggina стартує з 25 990 євро. У низці країн ЄС малопотужним електрокаром можна керувати з 16 років і без водійських прав.

Між іншим, нещодавно дебютувала ще одна модель, для управління якою не потрібне посвідчення водія — електрокросовер Citroen за 9600 євро.

Також Фокус писав про найдорожчий BMW сучасності за 500 000 доларів.