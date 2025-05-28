530 сил і 3,5 с до сотні: BMW представила свій останній класичний спорткар (фото)
Купе BMW M2 отримало екстремальну версію CS. 530-сильне купе стане останнім баварським спорткаром "старої школи".
Про новий BMW M2 CS (Club Sport) розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.
Віддачу 3,0-літрової турбошістки BMW M2 збільшили до 530 к. с. та 650 Н∙м. Результат — 3,5 с до 100 км/год та 11,7 с до 200 км/год. Максимальна швидкість обмежена на позначці 302 км/год.
При цьому середня витрата пального становить 10 л на 100 км. Новий BMW M2 CS стане останнім класичним спорткаром марки із заднім приводом та без будь-якої електрифікації.
Крім того, переналаштували підвіску та кермова управління купе BMW M2 CS. Стандартними є ковані диски із шинами розміром 275/35 ZR19 спереду та 285/30 ZR20 ззаду. А от карбоново-керамічні гальма доступні за доплату.
Із карбону також виготовили дах та кришку багажника – це знизило масу авто на 30 кг. Крім того, відрізнити новий BMW M2 CS можна за інакшою решіткою радіатора, дещо зміненим обвісом та великим інтегрованим заднім спойлером.Важливо
Більше вуглеволокна стало і в салоні BMW M2 CS, а з ним поєднуються шкіра та алькантара. Також встановлені спортивні ковшеподібні сидіння.
Продажі купе стартують із серпня. Ціна BMW M2 CS становить 115 000 євро, тобто спорткар дорожчий за старший BMW M4.
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