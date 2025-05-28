530 сил і 3,5 с до сотні: BMW представила свій останній класичний спорткар (фото)

Купе BMW M2 отримало екстремальну версію CS. 530-сильне купе стане останнім баварським спорткаром "старої школи".

Related video

Про новий BMW M2 CS (Club Sport) розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.

Віддачу 3,0-літрової турбошістки BMW M2 збільшили до 530 к. с. та 650 Н∙м. Результат — 3,5 с до 100 км/год та 11,7 с до 200 км/год. Максимальна швидкість обмежена на позначці 302 км/год.

Карбонову кришку багажника доповнили великим спойлером Фото: BMW

При цьому середня витрата пального становить 10 л на 100 км. Новий BMW M2 CS стане останнім класичним спорткаром марки із заднім приводом та без будь-якої електрифікації.

Крім того, переналаштували підвіску та кермова управління купе BMW M2 CS. Стандартними є ковані диски із шинами розміром 275/35 ZR19 спереду та 285/30 ZR20 ззаду. А от карбоново-керамічні гальма доступні за доплату.

Салон BMW M2 CS оздобили карбоном та алькантарою Фото: BMW

Із карбону також виготовили дах та кришку багажника – це знизило масу авто на 30 кг. Крім того, відрізнити новий BMW M2 CS можна за інакшою решіткою радіатора, дещо зміненим обвісом та великим інтегрованим заднім спойлером.

Важливо

Чемпіонський байк: в Україні з'явився найекстремальніший і найшвидший мотоцикл BMW (фото)

Більше вуглеволокна стало і в салоні BMW M2 CS, а з ним поєднуються шкіра та алькантара. Також встановлені спортивні ковшеподібні сидіння.

Авто отримало спортивні передні крісла Фото: BMW

Продажі купе стартують із серпня. Ціна BMW M2 CS становить 115 000 євро, тобто спорткар дорожчий за старший BMW M4.

Між іншим, нещодавно презентували стильний лімітований універсал-купе BMW потужністю понад 600 сил.

Також Фокус розповідав про електричний клон найоригінальнішого BMW.