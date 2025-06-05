В Киеве заметили сверхмощный кроссовер Lamborghini с редким тюнингом (фото)

В Киеве сфотографировали кроссовер Lamborghini Urus. Спортивное авто отличается редким тюнингом.

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Фото Lamborghini Urus опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнинг Lamborghini Urus выполнило американское ателье 1016 Industries. Молодая компания уже успела себя зарекомендовать благодаря ряду интересных проектов.

Кроссовер получил обвес, новый диффузор и кованые диски Фото: Topcars UA

Кроссовер Lamborghini Urus от 1016 Industries получил агрессивный карбоновый обвес, массивный диффузор и сразу два задних спойлера. Также установили новый рельефный капот, а колесные арки расширили на 120 мм, чтобы установить более широкие шины на кованых дисках диаметром 23 или 24 дюйма.

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За дополнительные средства специалисты 1016 Industries также предлагают доработать двигатель кроссовера. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо можно увеличить до 791 или даже 852 сил. Цена Lamborghini Urus может превышать 300 000 долларов.

Хотя кроссовер Lamborghini Urus мог остаться и со стандартным 650-сильным двигателем. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Между прочим, это не единственный Lamborghini Urus в тюнинге от 1016 Industries в Украине. Недавно еще один такой кроссовер попал в ДТП в Киеве.

Также Фокус сообщал, что в Киеве заметили редкий тюнингованный внедорожник Land Rover.