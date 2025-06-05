В Киеве заметили сверхмощный кроссовер Lamborghini с редким тюнингом (фото)
В Киеве сфотографировали кроссовер Lamborghini Urus. Спортивное авто отличается редким тюнингом.
Фото Lamborghini Urus опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Тюнинг Lamborghini Urus выполнило американское ателье 1016 Industries. Молодая компания уже успела себя зарекомендовать благодаря ряду интересных проектов.
Кроссовер Lamborghini Urus от 1016 Industries получил агрессивный карбоновый обвес, массивный диффузор и сразу два задних спойлера. Также установили новый рельефный капот, а колесные арки расширили на 120 мм, чтобы установить более широкие шины на кованых дисках диаметром 23 или 24 дюйма.Важно
За дополнительные средства специалисты 1016 Industries также предлагают доработать двигатель кроссовера. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо можно увеличить до 791 или даже 852 сил. Цена Lamborghini Urus может превышать 300 000 долларов.
Хотя кроссовер Lamborghini Urus мог остаться и со стандартным 650-сильным двигателем. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.
Между прочим, это не единственный Lamborghini Urus в тюнинге от 1016 Industries в Украине. Недавно еще один такой кроссовер попал в ДТП в Киеве.
Также Фокус сообщал, что в Киеве заметили редкий тюнингованный внедорожник Land Rover.