В Киеве засветился знаменитый британский внедорожник с редким тюнингом (фото)

В Киеве заметили необычный Land Rover Defender. Внедорожник отличается редким тюнингом от Kahn Design.

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Фото Land Rover Defender опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнинг-ателье Kahn Design, основанное в пригороде Лондона в 1998 году, отличается яркими и экстравагантными проектами. Его руководителя Афзала Хана в Великобритании называют королем кастомайзинга.

Авто оснащено 3,0-литровым турбодизелем Фото: Topcars UA

В Kahn Design давно выполняют тюнинг Land Rover Defender нынешнего и предыдущего поколений и уже представили немало интересных версий внедорожника. Тюнинг-киты производятся небольшими партиями.

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Конкретно этот Land Rover Defender 2022 года получил обвес от Kahn Design, карбоновый капот с воздухозаборниками и спойлер на крыше. Также привлекают к себе внимание подножки и дополнительная оптика.

В Kahn Design также предлагают доработать салон Land Rover Defender. Его могут отделать кожей ярких цветов и карбоном, а на педали установить металлические накладки.

Внедорожник оснастили обвесом и карбоновым капотом Фото: Topcars UA

Этот Land Rover Defender оснащен 3,0-литровым турбодизелем. Эта рядная шестерка доступна в модификациях мощностью 200, 250 и 300 сил. Все варианты получили 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей.

Между прочим, недавно в Киеве сфотографировали редкий тюнингованный "Гелендваген".

Также Фокус писал, что в столице засветился тюнингованный суперкар McLaren на 1100 сил.