Зверь на 1100 сил: в Киеве засветился мощный британский суперкар за 14 миллионов (фото)

В Киеве заметили тюнингованное купе McLaren 720S. Этот британский суперкар является одним из самых мощных авто в Украине.

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Фото McLaren 720S опубликовали на странице suishafter.png в Instagram.

Суперкар получил обвес и диски в стиле 80-х годов Фото: instagram.com/suishafter.png

Стандартный суперкар McLaren 720S трудно назвать медленным. Его 4,0-литровый V8 твин-турбо на 720 л. с. позволяет стартовать до 100 км/ч за 2,9 с и развивать 340 км/ч.

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Впрочем, это купе McLaren 720S 2019 года из Одессы решили сделать еще быстрее. Тюнинг Stage 2 поднял мощность двигателя суперкара до 1100 сил. В Украине чрезвычайно мало автомобилей с подобными характеристиками.

Кроме того, тюнинг McLaren 720S включает эффективные карбоново-керамические тормоза, которые обеспечивают надлежащее замедление. Ярче стала и внешность авто, ведь оно получило карбоновый обвес от американского ателье RYFT и оригинальные колесные диски HRE Wheels 505M в стиле 80-х годов.

Мощность двигателя McLaren 720S увеличили до 1100 сил Фото: instagram.com/suishafter.png

Сейчас этот тюнингованный суперкар McLaren 720S выставили на продажу. Сверхмощный британский автомобиль после ДТП и с пробегом 94 тыс. км оценили в 13,9 миллиона гривен.

Кстати, недавно в Украине появился преемник этой модели — суперкар McLaren 750S.

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