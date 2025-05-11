Разворачивается на месте: в Киеве засветился электрический "Гелендваген" за 8 миллионов (фото)

В Киеве заметили новый Mercedes G-Class в электрическом исполнении G580 with EQ Technology. Первый электромобиль "Гелендваген" является самым мощным вариантом в линейке модели и умеет делать "танковый" разворот.

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Фото Mercedes G580 опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Mercedes G580 with EQ Technology официально продается на украинском рынке. Купить электрический "Гелендваген" можно по цене от 8,1 миллиона гривен.

Внедорожник получил четырехмоторную установку на 587 сил Фото: Topcars UA

Mercedes G580 EQ получил четырехмоторную установку на 587 л.с. и 1164 Н∙м, то есть он даже мощнее, чем заряженный Mercedes-AMG G63. Примечательно, что можно имитировать звук бензинового двигателя.

Электромобиль "Гелендваген" способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 116 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 473 км, а ее быстрая (мощностью 200 кВт) зарядка на 80% занимает 32 минуты.

В салоне Mercedes G580 изменили отделку Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes G580 EQ не утратил внедорожные качества. Его клиренс составляет 249 мм, угол въезда составляет 32°, а съезда — 30,7°. В арсенале авто — полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, режимы для разных типов бездорожья и внедорожный круиз-контроль.

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Электрический "Гелендваген" способен форсировать броды глубиной 85 см и преодолевать 35-градусные подъемы. Кроме того, управляемые задние колеса позволяют ему разворачиваться на месте.

Вместо запасного колеса установили бокс для багажа Фото: Topcars UA

Отличить электрокар от стандартного Mercedes G-Class 2025 можно по измененной передней части, особым 18-дюймовым дискам и боксу для багажа на месте запасного колеса. В салоне изменили отделку и графику дисплеев.

Кстати, недавно в Киеве заметили редкий 800-сильный кроссовер Mercedes на "бляхах".

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