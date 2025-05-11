Розвертається на місці: у Києві засвітився електричний "Гелендваген" за 8 мільйонів (фото)

У Києві помітили новий Mercedes G-Class в електричному виконанні G580 with EQ Technology. Перший електромобіль «Гелендваген» є найпотужнішим варіантом у лінійці моделі та вміє робити «танковий» розворот.

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Фото Mercedes G580 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Mercedes G580 with EQ Technology офіційно продається на українському ринку. Купити електричний "Гелендваген" можна за ціною від 8,1 мільйона гривень.

Позашляховик отримав чотиримоторну установку на 587 сил Фото: Topcars UA

Mercedes G580 EQ отримав чотиримоторну установку на 587 к. с. та 1164 Н∙м, тобто він навіть потужніший, аніж заряджений Mercedes-AMG G63. Примітно, що можна імітувати звук бензинового двигуна.

Електромобіль "Гелендваген" здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 116 кВт∙год забезпечує запас ходу до 473 км, а її швидка (потужністю 200 кВт) зарядка на 80% займає 32 хвилини.

У салоні Mercedes G580 змінили оздоблення Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes G580 EQ не втратив позашляхові якості. Його кліренс становить 249 мм, кут в’їзду становить 32°, а з’їзду — 30,7°. В арсеналі авто – повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, режими для різних типів бездоріжжя та позашляховий круїз-контроль.

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Електричний "Гелендваген" здатен форсувати броди глибиною 85 см та долати 35-градусні підйоми. Крім того, керовані задні колеса дозволяють йому розвертатися на місці.

Замість запасного колеса встановили бокс для багажу Фото: Topcars UA

Відрізнити електрокар від стандартного Mercedes G-Class 2025 можна за зміненою передньою частиною, особливими 18-дюймовими дисками та боксом для багажу на місці запасного колеса. У салоні змінили оздоблення та графіку дисплеїв.

До речі, нещодавно в Києві помітили рідкісний 800-сильний кросовер Mercedes на "бляхах".

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