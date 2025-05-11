Розвертається на місці: у Києві засвітився електричний "Гелендваген" за 8 мільйонів (фото)
У Києві помітили новий Mercedes G-Class в електричному виконанні G580 with EQ Technology. Перший електромобіль «Гелендваген» є найпотужнішим варіантом у лінійці моделі та вміє робити «танковий» розворот.
Фото Mercedes G580 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Новий Mercedes G580 with EQ Technology офіційно продається на українському ринку. Купити електричний "Гелендваген" можна за ціною від 8,1 мільйона гривень.
Mercedes G580 EQ отримав чотиримоторну установку на 587 к. с. та 1164 Н∙м, тобто він навіть потужніший, аніж заряджений Mercedes-AMG G63. Примітно, що можна імітувати звук бензинового двигуна.
Електромобіль "Гелендваген" здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 116 кВт∙год забезпечує запас ходу до 473 км, а її швидка (потужністю 200 кВт) зарядка на 80% займає 32 хвилини.
Новий Mercedes G580 EQ не втратив позашляхові якості. Його кліренс становить 249 мм, кут в’їзду становить 32°, а з’їзду — 30,7°. В арсеналі авто – повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, режими для різних типів бездоріжжя та позашляховий круїз-контроль.Важливо
Електричний "Гелендваген" здатен форсувати броди глибиною 85 см та долати 35-градусні підйоми. Крім того, керовані задні колеса дозволяють йому розвертатися на місці.
Відрізнити електрокар від стандартного Mercedes G-Class 2025 можна за зміненою передньою частиною, особливими 18-дюймовими дисками та боксом для багажу на місці запасного колеса. У салоні змінили оздоблення та графіку дисплеїв.
До речі, нещодавно в Києві помітили рідкісний 800-сильний кросовер Mercedes на "бляхах".
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