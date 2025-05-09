Ексклюзив на "бляхах": у Києві помітили заряджений 800-сильний кросовер Mercedes (фото)

У Києві засвітився кросовер Mercedes-Benz GLS у потужній версії від Brabus. Сімейний кросовер зробили яскравішим та значно швидшим.

Related video

Фото Mercedes GLS Brabus опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Цей тюнінг-проєкт отримав назву Brabus 800. За основу для доопрацювання взяли 612-сильний кросовер Mercedes-AMG GLS63.

Кросовер здатен розігнатися до сотні за 3,8 с Фото: Topcars UA

Цифровий індекс у назві вказує, що потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 800 к. с. Піковий крутний момент зріс із 850 до 1000 Н∙м. Крім того, встановлено гучніший спортивний вихлоп.

Важливо

Їх випустили лише 27: в Україні засвітився дуже рідкісний заряджений BMW 90-х (фото)

Заряджений кросовер Mercedes Brabus 800 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с та розвинути 280 км/год. Крім того, для авто доступні доопрацювання пневмопідвіски.

За доплату в Brabus пропонують оздоблення дорогою шкірою і карбоном Фото: brabus.com

Відрізнити Brabus 800 від Mercedes-AMG GLS63 можна за особливою решіткою радіатора, карбоновими обвісом та спойлером. Також авто має чорні литі диски. За доплату кросоверу пропонують дорожче оздоблення салону шкірою та карбоном.

Конкретно цей Mercedes Brabus 800 має німецькі номери. Кросовер на "бляхах" могли привезти в Україну для розмитнення або ж до Києва на ньому приїхали гості з Німеччини.

Між іншим, раніше в Києві бачили раритетне купе Mercedes Brabus потужністю 850 сил.

Також Фокус писав про 800-сильний Mercedes G-Class Brabus для бездоріжжя.