Эксклюзив на "бляхах": в Киеве заметили заряженный 800-сильный кроссовер Mercedes (фото)

В Киеве засветился кроссовер Mercedes-Benz GLS в мощной версии от Brabus. Семейный кроссовер сделали ярче и значительно быстрее.

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Фото Mercedes GLS Brabus опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Этот тюнинг-проект получил название Brabus 800. За основу для доработки взяли 612-сильный кроссовер Mercedes-AMG GLS63.

Кроссовер способен разогнаться до сотни за 3,8 с Фото: Topcars UA

Цифровой индекс в названии указывает, что мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 800 л. с. Пиковый крутящий момент вырос с 850 до 1000 Н∙м. Кроме того, установлен более громкий спортивный выхлоп.

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Заряженный кроссовер Mercedes Brabus 800 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 280 км/ч. Кроме того, для авто доступны доработки пневмоподвески.

За доплату в Brabus предлагают отделку дорогой кожей и карбоном Фото: brabus.com

Отличить Brabus 800 от Mercedes-AMG GLS63 можно по особой решетке радиатора, карбоновым обвесом и спойлером. Также авто имеет черные литые диски. За доплату кроссоверу предлагают более дорогую отделку салона кожей и карбоном.

Конкретно этот Mercedes Brabus 800 имеет немецкие номера. Кроссовер на "бляхах" могли привезти в Украину для растаможки или же в Киев на нем приехали гости из Германии.

Между прочим, ранее в Киеве видели раритетное купе Mercedes Brabus мощностью 850 сил.

Также Фокус писал о 800-сильном Mercedes G-Class Brabus для бездорожья.