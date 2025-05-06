Король бездорожья: представлен экстремальный 800-сильный "Гелендваген" (фото)

Mercedes G-Class получил новую версию от Brabus. Внедорожник подготовили к серьезному бездорожью и сделали значительно мощнее.

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Проект назвали Brabus XL800 Brabus XL800. Авто является более мощной и дорогой альтернативой внедорожному Mercedes-AMG G63 4x4² стоимостью от 765 тысяч евро.

Внедорожник оснащен 800-сильным турбодвигателем Фото: brabus.com

Новый Brabus XL800 также создали на базе Mercedes-AMG G63. Цифровой индекс в названии указывает, что мощность его 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили с 585 до 800 сил.

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Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Средний расход топлива составляет 20,1 л/100 км.

Клиренс Brabus XL800 составляет 470 мм Фото: brabus.com

Впрочем, основное внимание уделили не динамическим характеристикам, а проходимости. Mercedes Brabus XL800 получил усиленную подвеску с регулируемыми амортизаторами и портальные мосты, которые увеличили клиренс до 470 мм — как у трактора.

Кроме того, установили дуги спереди, мощную лебедку. 22-дюймовые диски Brabus Monoblock Z/HD "обули" во внедорожные шины Pirelli Scorpion ATR 116H 325/55 R22.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: brabus.com

Также тюнинг "Гелендвагена" включает карбоновые бамперы, расширители арок и спойлер. Салон Mercedes G-Class Brabus отделали кожей, алькантарой и карбоном, а на потолке установили дополнительные приборы.

Кстати, недавно презентовали новый внедорожный вариант Mercedes G-Class в стиле 80-х.

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