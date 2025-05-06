Мастер своими руками воссоздал самый известный спортивный Mercedes 90-х (видео)
В США воплотили в жизнь интересный проект — воссоздали очень редкий Mercedes 190E Evolution II. Знаменитый спортивный седан получил мощный двигатель от пикапа Ford.
О клоне Mercedes 190 Evolution II рассказывает Top Gear.
Копия Mercedes 190E Evolution II — творение тюнера и реставратора Дома Туччи из Нью-Йорка. Немецкий заряженный седан является его любимым авто с детства, однако американец не имеет возможности его купить. Всего изготовили всего 500 этих авто и сейчас цена Mercedes 190 Evo II 1990 года достигает 300-500 тыс. долларов.
Дом Туччи решил построить такое авто своими силами. Он купил за 500 долларов обычный седан Mercedes-Benz 190 и взялся его переделать.Важно
Клон Mercedes 190 Evolution II получил обвес, расширенные колесные арки, массивные бамперы и большое антикрыло. В салоне установили спортивный руль и кресло Recaro, а также новые циферблаты приборов и переключатели от Porsche 911. Установлен современный кондиционер и электростеклоподъемники.
Под капотом Mercedes 190 появился 3,5-литровый V6 твин-турбо EcoBoost на 450 сил и 690 Н∙м. Его позаимствовали у пикапа Ford F-150 Raptor и моторный отсек Mercedes пришлось расширить. Впрочем, теперь седан значительно быстрее, а его выхлоп громче. Также доработана ходовая авто и установлены увеличенные тормоза.
Между прочим, недавно спортивный седан Mercedes 190E Evolution II вернули на рынок.
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