Мастер своими руками воссоздал самый известный спортивный Mercedes 90-х (видео)

В США воплотили в жизнь интересный проект — воссоздали очень редкий Mercedes 190E Evolution II. Знаменитый спортивный седан получил мощный двигатель от пикапа Ford.

Related video

О клоне Mercedes 190 Evolution II рассказывает Top Gear.

Копия Mercedes 190E Evolution II — творение тюнера и реставратора Дома Туччи из Нью-Йорка. Немецкий заряженный седан является его любимым авто с детства, однако американец не имеет возможности его купить. Всего изготовили всего 500 этих авто и сейчас цена Mercedes 190 Evo II 1990 года достигает 300-500 тыс. долларов.

Седан получил обвес и большое антикрыло Фото: скриншот / YouTube

Дом Туччи решил построить такое авто своими силами. Он купил за 500 долларов обычный седан Mercedes-Benz 190 и взялся его переделать.

Важно

Запас хода — 792 км: в продажу поступает новый конкурент Tesla Model 3 от Mercedes (фото)

Клон Mercedes 190 Evolution II получил обвес, расширенные колесные арки, массивные бамперы и большое антикрыло. В салоне установили спортивный руль и кресло Recaro, а также новые циферблаты приборов и переключатели от Porsche 911. Установлен современный кондиционер и электростеклоподъемники.

450-сильный двигатель EcoBoost позаимствовали у Ford F-150 Raptor Фото: скриншот / YouTube

Под капотом Mercedes 190 появился 3,5-литровый V6 твин-турбо EcoBoost на 450 сил и 690 Н∙м. Его позаимствовали у пикапа Ford F-150 Raptor и моторный отсек Mercedes пришлось расширить. Впрочем, теперь седан значительно быстрее, а его выхлоп громче. Также доработана ходовая авто и установлены увеличенные тормоза.

Между прочим, недавно спортивный седан Mercedes 190E Evolution II вернули на рынок.

Также Фокус рассказывал о новом "Гелендвагене" в стиле 80-х за $200 000.