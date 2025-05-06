Майстер своїми руками відтворив найвідоміший спортивний Mercedes 90-х (відео)

У США втілили в життя цікавий проєкт – відтворили дуже рідкісний Mercedes 190E Evolution II. Знаменитий спортивний седан отримав потужний двигун від пікапа Ford.

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Копія Mercedes 190E Evolution II – творіння тюнера та реставратора Дома Туччі з Нью-Йорку. Німецький заряджений седан є його улюбленим авто з дитинства, проте американець не має змоги його купити. Усього виготовили лише 500 цих авто і зараз ціна Mercedes 190 Evo II 1990 року сягає 300-500 тис. доларів.

Седан отримав обвіс і велике антикрило Фото: скриншот / YouTube

Дом Туччі вирішив збудувати таке авто своїми силами. Він купив за 500 доларів звичайний седан Mercedes-Benz 190 і взявся його переробити.

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Клон Mercedes 190 Evolution II отримав обвіс, розширені колісні арки, масивні бампери та велике антикрило. У салоні встановили спортивне кермо та крісло Recaro, а також нові циферблати приладів і перемикачі від Porsche 911. Встановлено сучасний кондиціонер та електросклопідйомники.

450-сильний двигун EcoBoost запозичили в Ford F-150 Raptor Фото: скриншот / YouTube

Під капотом Mercedes 190 з’явився 3,5-літровий V6 твін-турбо EcoBoost на 450 сил і 690 Н∙м. Його запозичили в пікапа Ford F-150 Raptor і моторний відсік Mercedes довелося розширити. Утім, тепер седан значно швидший, а його вихлоп гучніший. Також доопрацьовано ходову авто та встановлено збільшені гальма.

Між іншим, нещодавно спортивний седан Mercedes 190E Evolution II повернули на ринок.

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