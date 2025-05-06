Майстер своїми руками відтворив найвідоміший спортивний Mercedes 90-х (відео)
У США втілили в життя цікавий проєкт – відтворили дуже рідкісний Mercedes 190E Evolution II. Знаменитий спортивний седан отримав потужний двигун від пікапа Ford.
Про клон Mercedes 190 Evolution II розповідає Top Gear.
Копія Mercedes 190E Evolution II – творіння тюнера та реставратора Дома Туччі з Нью-Йорку. Німецький заряджений седан є його улюбленим авто з дитинства, проте американець не має змоги його купити. Усього виготовили лише 500 цих авто і зараз ціна Mercedes 190 Evo II 1990 року сягає 300-500 тис. доларів.
Дом Туччі вирішив збудувати таке авто своїми силами. Він купив за 500 доларів звичайний седан Mercedes-Benz 190 і взявся його переробити.Важливо
Клон Mercedes 190 Evolution II отримав обвіс, розширені колісні арки, масивні бампери та велике антикрило. У салоні встановили спортивне кермо та крісло Recaro, а також нові циферблати приладів і перемикачі від Porsche 911. Встановлено сучасний кондиціонер та електросклопідйомники.
Під капотом Mercedes 190 з’явився 3,5-літровий V6 твін-турбо EcoBoost на 450 сил і 690 Н∙м. Його запозичили в пікапа Ford F-150 Raptor і моторний відсік Mercedes довелося розширити. Утім, тепер седан значно швидший, а його вихлоп гучніший. Також доопрацьовано ходову авто та встановлено збільшені гальма.
Між іншим, нещодавно спортивний седан Mercedes 190E Evolution II повернули на ринок.
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