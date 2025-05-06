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Авто

Король бездоріжжя: представлено екстремальний 800-сильний "Гелендваген" (фото)

Mercedes Brabus XL800, Mercedes Brabus, Brabus XL800, тюнінг Гелендвагена, Mercedes G-Class
Фото: brabus.com | Mercedes Brabus XL800 — потужний позашляховий варіант "Гелендвагена"

Mercedes G-Class отримав нову версію від Brabus. Позашляховик підготували до серйозного бездоріжжя та зробили значно потужнішим.

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Про новий "Гелендваген" розповіли на сайті німецького тюнінг-ательє.

Проєкт назвали Brabus XL800. Авто є потужнішою і дорожчою альтернативою позашляховому Mercedes-AMG G63 4x4² вартістю від 765 тисяч євро.

Брабус Гелендваген, Mercedes Brabus XL800, Mercedes Brabus, Brabus XL800, тюнінг Гелендвагена, Mercedes G-Class Fullscreen
Позашляховик оснащений 800-сильним турбодвигуном
Фото: brabus.com

Новий Brabus XL800 також створили на базі Mercedes-AMG G63. Цифровий індекс у назві вказує, що потужність його 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили з 585 до 800 сил.

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Розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 210 км/год. Середня витрата пального становить 20,1 л/100 км.

Mercedes G-Class Brabus, Mercedes Brabus, Brabus XL800, тюнінг Гелендвагена, Mercedes G-Class Fullscreen
Кліренс Brabus XL800 становить 470 мм
Фото: brabus.com

Утім, основну увагу приділили не динамічним характеристикам, а прохідності. Mercedes Brabus XL800 отримав посилену підвіску із регульованими амортизаторами та портальні мости, які збільшили кліренс до 470 мм – як у трактора.

Крім того, встановили дуги спереду, потужну лебідку. 22-дюймові диски Brabus Monoblock Z/HD "взули" у позашляхові шини Pirelli Scorpion ATR 116H 325/55 R22.

Brabus XL800, Mercedes Brabus, тюнінг Гелендвагена, Mercedes G-Class Fullscreen
Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном
Фото: brabus.com

Також тюнінг "Гелендвагена" включає карбонові бампери, розширювачі арок та спойлер. Салон Mercedes G-Class Brabus оздобили шкірою, алькантарою і карбоном, а на стелі встановили додаткові прилади.

До речі, нещодавно презентували новий позашляховий варіант Mercedes G-Class у стилі 80-х.

Також Фокус писав про майстра, який своїми руками відтворив знаменитий спортивний Mercedes.