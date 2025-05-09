Найшвидший у світі пікап: презентовано дуже незвичний "Гелендваген" на 1000 сил (фото)

Mercedes G-Class отримав нову екстремальну версію. «Гелендваген» перетворили на надпотужний пікап.

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Саме ця компанія виконала божевільний тюнінг "Гелендвагена": проєкт назвали Gronos Pickup EVO S. Автомобіль залишиться в єдиному екземплярі.

"Гелендваген" отримав обвіс і 24-дюймові диски Фото: Mansory

В Mercedes G-Class частково зрізали дах, заварили задні двері та прибрали другий ряд крісел. Натомість з’явилася вантажна платформа.

Більшість кузовних панелей "Гелендвагена" замінили карбоновими деталями, які обклеїли камуфляжною плівкою. Також із вуглеволокна виготовили обвіс і розширювачі арок. Встановили і 24-дюймові ковані диски FD.15.

Mercedes G-Class оснастили 1000-сильним V8 твін-турбо Фото: Mansory

Салон Mercedes G-Class Mansory оздобили двоколірною шкірою і карбоном. Примітно, що на водійському кріслі шкіра чорна, а на пасажирському – жовта. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.

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Тюнінг "Гелендвагена" збільшив віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо до 1000 к. с. та 1250 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість становить 280 км/год, тобто це найшвидший у світі пікап. Середня витрата пального складає 15,8 л/100 км.

Салон оздобили шкірою і карбоном Фото: Mansory Сидіння обшили шкірою різних кольорів Фото: Mansory

Пікап Mansory Gronos Pickup EVO S покажуть на виставці Top Marques 2025 у Монако. Разом із ним дебютують інші цікаві проєкти ательє – кабріолет "Гелендваген" та тюнінгований кросовер Ferrari.

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