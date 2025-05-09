Самый быстрый в мире пикап: презентован очень необычный "Гелендваген" на 1000 сил (фото)

Mercedes G-Class получил новую экстремальную версию. "Гелендваген" превратили в сверхмощный пикап.

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Об уникальном пикапе Mercedes G-Class рассказали на странице ателье Mansory в Instagram.

Именно эта компания выполнила сумасшедший тюнинг "Гелендвагена": проект назвали Gronos Pickup EVO S. Автомобиль останется в единственном экземпляре.

"Гелендваген" получил обвес и 24-дюймовые диски Фото: Mansory

В Mercedes G-Class частично срезали крышу, заварили задние двери и убрали второй ряд кресел. Вместо этого появилась грузовая платформа.

Большинство кузовных панелей "Гелендвагена" заменили карбоновыми деталями, которые оклеили камуфляжной пленкой. Также из углеволокна изготовили обвес и расширители арок. Установили и 24-дюймовые кованые диски FD.15.

Mercedes G-Class оснастили 1000-сильным V8 твин-турбо Фото: Mansory

Салон Mercedes G-Class Mansory отделали двухцветной кожей и карбоном. Примечательно, что на водительском кресле кожа черная, а на пассажирском — желтая. Подсветка потолка имитирует звездное небо.

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Тюнинг "Гелендвагена" увеличил отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо до 1000 л.с. и 1250 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 280 км/ч, то есть это самый быстрый в мире пикап. Средний расход топлива составляет 15,8 л/100 км.

Салон отделали кожей и карбоном Фото: Mansory Сиденья обшили кожей разных цветов Фото: Mansory

Пикап Mansory Gronos Pickup EVO S покажут на выставке Top Marques 2025 в Монако. Вместе с ним дебютируют другие интересные проекты ателье — кабриолет "Гелендваген" и тюнингованный кроссовер Ferrari.

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